وزير الاتصالات: مصر أحد أهم المواقع الرائدة فى مجال التعهيد حول العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مصر تعد أحد أهم المواقع الرائدة فى مجال التعهيد حيث تحظى بوفرة فى المهارات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد فى مختلف التخصصات التكنولوجية لمختلف الأسواق حول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث يأتى ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا التى تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين فى القاهرة.

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وخلال اللقاء أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى دفع التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وبلغاريا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين؛ مشيرا إلى أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمى وبناء القدرات ودعم الابتكار الرقمى وتعزيز البحث والتطوير فى التقنيات الناشئة؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن هناك اهتمام بالتركيز على جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات فى التخصصات الأكثر تعمقا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشهد طلب عالمى متزايد مثل الأنظمة المدمجة والإلكترونيات وأشباه الموصلات وبرمجيات السيارات.

من جانبها؛ أكدت وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن فرصا كبيرة ويرتكز على أسس جديدة تتسم بالإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة؛ مشيرة إلى ان الوزارة تم انشاءها منذ عامين ويطلق عليها فى بلغاريا وزارة المستقبل لأنها تعنى بخدمة القطاعات الاقتصادية الجديدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى تنمية القدرات وخدمة المواطنين ووضع سياسات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وتعتمد فى نهج عملها على التعاون مع كافة أصحاب المصلة من هيئات وقطاع خاص ومجتمع أكاديمى وشركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.

ولفتت إلى أنه تم تحديد مجالات عمل رئيسية للوزارة وسيتم تنفيذها من خلال مشاريع استرشادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ مؤكدة على اهمية التركيز على الابداع والتنافسية بما يتواكب مع التوجهات العالمية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى، وإمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية فى تحقيق التحول الرقمى ببلغاريا، وكذلك سبل تعزيز الاستثمار المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات صناعة الإلكترونيات، وتطوير البرمجيات المدمجة للسيارات، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى مجالات دعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث تم تسليط الضوء على التجربة المصرية فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وناقش الوزيران آليات التعاون فى مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، كذلك تم مناقشة سبل الاستفادة من التجربة البلغارية فى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين. كما سيقوم وفد يضم شركات بلغارية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمصر خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي.

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