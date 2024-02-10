21% زيادة فى عدد سفن الصب الجاف بميناء دمياط يناير الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حركة سفن الصب الجاف فى ميناء دمياط بنسبة 21% خلال شهر يناير الماضى، مسجلة 87 سفينة مقارنة مع 72 سفينة خلال يناير 2023.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه“البورصة”، سجلت كمية البضائع المتداولة بميناء دمياط 3.7 مليون طن خلال يناير الماضى بنسبة انخفاض 5%، مقارنة بشهر يناير 2023.
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كما سجلت حركة السفن إجمالًا 268 سفينة خلال يناير 2024 بتراجع 10% مقارنة مع 299 سفينة فى يناير 2023، وذلك بعد انخفاض معدل سفن الترددى والخدمات بشكل ملحوظ بنسبة 21% خلال الشهر الماضى.
وسيطرت سفن الصب الجاف والحاويات على 66% من إجمالى حركة السفن المترددة على الميناء، تلتها سفن البضائع العامة بنسبة 16%.
وشهد الميناء تداول 177 ألف حاوية مكافئة بنمو 21%، واستحوذت الحاويات الصادر على 47% منها، والوارد على نحو 43%.
وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول 2030.
ونشرت“البورصة” فى وقت سابق، عن اقتراب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1” حيث بلغت معدلات تنفيذ المشروع 82%.
ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة، يهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.
وكشفت الهيئة عن تنفيذ 96% من مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران خلال الشهر الجارى، حيث يستهدف المشروع زيادة العمق ليصل إلى 18.5 متر للتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن وضمان التشغيل الأمثل لمحطات الميناء.
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