21% زيادة فى عدد سفن الصب الجاف بميناء دمياط يناير الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حركة سفن الصب الجاف فى ميناء دمياط بنسبة 21% خلال شهر يناير الماضى، مسجلة 87 سفينة مقارنة مع 72 سفينة خلال يناير 2023.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه“البورصة”، سجلت كمية البضائع المتداولة بميناء دمياط 3.7 مليون طن خلال يناير الماضى بنسبة انخفاض 5%، مقارنة بشهر يناير 2023.

موضوعاتتداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط رصف طرق بأطوال 50 كم باعتمادات 131.5 مليون جنيه بأسوان تداول 50 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

كما سجلت حركة السفن إجمالًا 268 سفينة خلال يناير 2024 بتراجع 10% مقارنة مع 299 سفينة فى يناير 2023، وذلك بعد انخفاض معدل سفن الترددى والخدمات بشكل ملحوظ بنسبة 21% خلال الشهر الماضى.

وسيطرت سفن الصب الجاف والحاويات على 66% من إجمالى حركة السفن المترددة على الميناء، تلتها سفن البضائع العامة بنسبة 16%.

وشهد الميناء تداول 177 ألف حاوية مكافئة بنمو 21%، واستحوذت الحاويات الصادر على 47% منها، والوارد على نحو 43%.

وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول 2030.

ونشرت“البورصة” فى وقت سابق، عن اقتراب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1” حيث بلغت معدلات تنفيذ المشروع 82%.

ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة، يهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.

وكشفت الهيئة عن تنفيذ 96% من مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران خلال الشهر الجارى، حيث يستهدف المشروع زيادة العمق ليصل إلى 18.5 متر للتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن وضمان التشغيل الأمثل لمحطات الميناء.