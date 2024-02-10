ترجيحات بمعاودة صعود البورصة بدعم من الأخبار الإيجابية

توقع محللون فنيون بالبورصة المصرية، انعكاس الأخبار الإيجابية على أداء المؤشرات، خاصة التى تتعلق اقتراب نجاح المراجعة الثانية لبعثة صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري، وبالتالى تنفيذ تحرير أكبر لسعر الجنيه أمام العملات وإعادة تقييم الأصول.

رجح الخبراء أن يكون لتخطى المؤشر مستوى 28500 نقطة بقيم تداولات مرتفعة ردة فعل إيجابية على أداء السوق، لتدفع ضغوط الشراء على الأسهم بقوة.

موضوعاتتأثيرات إيجابية لخفض العملة على الشركات المصدرة فى EGX30 البورصة المصرية تواكب مسار التحول الرقمي بإتاحة تقنيات حديثة ((طلعت مصطفى)).. توقعات إيجابية قادمة من الساحل

انخفض المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية EGX30 بنحو 0.08% إلى28411 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.8% إلى مستوى 6886 نقطة.

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن إشارات الضعف التى ظهرت بالمؤشر الرئيسى، مع نهاية شهر يناير، لم تعد موجودة بعد، ما يعطى إشارة لوجود ضغط شراء قوى.

أوضح أن المؤشر أغلق جلسة الخميس الماضى عند أعلى مستوى وصل له خلال الجلسة، وبدأ اختراق المقاومات وسيختبر مستوى 28500 نقطة بجلسة الأحد،وفى حال تخطيها سيؤكد الإشارات الإيجابية التى بدأت فى الظهور مؤخرًا.

أشار إلى أن التماسك أعلى مستوى27 ألف نقطة، يعنى استمرار الاتجاه الصاعد ونهاية التصحيح الهابط بامتصاص الأخبار الخاصة بزيادة معدلات الفائدة واحتمالية تخفيض الجنيه.

أشار إلى أن مؤشر EGX70 EWI إذا تخطى مستوى 7 آلاف نقطة بالأسبوع الجارى، ستكون إشارة شراء قوية على المدى القصير.

أوضح أن هناك عدة أسهم يجب انتقائها حاليًا مع بداية الاتجاه الصاعد وأغلبها فى قطاعات العقارات والإسكان والنفط.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 34.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.6 مليار سهم، بتنفيذ 1.02 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 30.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.8 مليار ورقة منفذة على 889 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.6% إلى تريليونى جنيه.

وسجل مؤشر EGX 30 capped ارتفاعا بنحو 1.1% الي مستوى 34772 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.4% الى مستوى 9679 نقطة،بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 4.8% إلى مستوى 5661 نقطة.

وذكر أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة“سى إف آى” لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للسوق قلص خسائر التصحيح الهابط بشكل كبير، منهياً تعاملات الخميس الماضى أعلى 28400 نقطة.

حدد مستوى 28500 نقطة كمستوى محورى يحول الاتجاه العام على المدى المتوسط إلى صاعد مرة أخرى، كما يجعل أقرب مستهدف أمام المؤشر القمة التاريخية المحققة أعلى 30700 نقطة.

أوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أنهى تصحيح هابط بشكل سريع وعاود الصعود مستهدفًا مستوى 7000 نقطة، ورجح أن يتجاوزه بقوة خلال الأسبوع الجارى.

كما لفت إلى أن قطاعى العقارات والبتروكيماويات سيقودان الأداء الإيجابى لمؤشرات السوق، حال عدم وجود أخبار سلبية تؤثر على الأسهم القيادية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 91.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8% والعرب علي 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 233.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 285 مليون جنيه.

مثلت تعاملات المصريين 90.7%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3% وسجل العرب 6.3% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.8 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 392.9 جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.



