ترجيحات بمعاودة صعود البورصة بدعم من الأخبار الإيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: اختراق مستويات المقاومة يعزز انتهاء التصحيح المؤقت
توقع محللون فنيون بالبورصة المصرية، انعكاس الأخبار الإيجابية على أداء المؤشرات، خاصة التى تتعلق اقتراب نجاح المراجعة الثانية لبعثة صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري، وبالتالى تنفيذ تحرير أكبر لسعر الجنيه أمام العملات وإعادة تقييم الأصول.
رجح الخبراء أن يكون لتخطى المؤشر مستوى 28500 نقطة بقيم تداولات مرتفعة ردة فعل إيجابية على أداء السوق، لتدفع ضغوط الشراء على الأسهم بقوة.
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انخفض المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية EGX30 بنحو 0.08% إلى28411 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.8% إلى مستوى 6886 نقطة.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن إشارات الضعف التى ظهرت بالمؤشر الرئيسى، مع نهاية شهر يناير، لم تعد موجودة بعد، ما يعطى إشارة لوجود ضغط شراء قوى.
أوضح أن المؤشر أغلق جلسة الخميس الماضى عند أعلى مستوى وصل له خلال الجلسة، وبدأ اختراق المقاومات وسيختبر مستوى 28500 نقطة بجلسة الأحد،وفى حال تخطيها سيؤكد الإشارات الإيجابية التى بدأت فى الظهور مؤخرًا.
أشار إلى أن التماسك أعلى مستوى27 ألف نقطة، يعنى استمرار الاتجاه الصاعد ونهاية التصحيح الهابط بامتصاص الأخبار الخاصة بزيادة معدلات الفائدة واحتمالية تخفيض الجنيه.
أشار إلى أن مؤشر EGX70 EWI إذا تخطى مستوى 7 آلاف نقطة بالأسبوع الجارى، ستكون إشارة شراء قوية على المدى القصير.
أوضح أن هناك عدة أسهم يجب انتقائها حاليًا مع بداية الاتجاه الصاعد وأغلبها فى قطاعات العقارات والإسكان والنفط.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 34.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.6 مليار سهم، بتنفيذ 1.02 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 30.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.8 مليار ورقة منفذة على 889 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.6% إلى تريليونى جنيه.
وسجل مؤشر EGX 30 capped ارتفاعا بنحو 1.1% الي مستوى 34772 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.4% الى مستوى 9679 نقطة،بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 4.8% إلى مستوى 5661 نقطة. ناشى: مؤشر الشركات الصغيرة يختبر قمة 7 آلاف نقطة بالأسبوع الجارى
وذكر أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة“سى إف آى” لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للسوق قلص خسائر التصحيح الهابط بشكل كبير، منهياً تعاملات الخميس الماضى أعلى 28400 نقطة.
حدد مستوى 28500 نقطة كمستوى محورى يحول الاتجاه العام على المدى المتوسط إلى صاعد مرة أخرى، كما يجعل أقرب مستهدف أمام المؤشر القمة التاريخية المحققة أعلى 30700 نقطة.
أوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أنهى تصحيح هابط بشكل سريع وعاود الصعود مستهدفًا مستوى 7000 نقطة، ورجح أن يتجاوزه بقوة خلال الأسبوع الجارى.
كما لفت إلى أن قطاعى العقارات والبتروكيماويات سيقودان الأداء الإيجابى لمؤشرات السوق، حال عدم وجود أخبار سلبية تؤثر على الأسهم القيادية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 91.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8% والعرب علي 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 233.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 285 مليون جنيه.
مثلت تعاملات المصريين 90.7%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3% وسجل العرب 6.3% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.8 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 392.9 جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
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