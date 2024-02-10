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((طلعت مصطفى)).. توقعات إيجابية قادمة من الساحل

2/10/2024 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزز تأكيد شركة طلعت مصطفى القابضة، دراستها لمشروع جديد على الساحل الشمالى على مساحة 5540 فدانًا، توقعات استمرارية تحقيق الشركة لعائد متميز من السياحة الداخلية والخارجية بتواجدها الساحلي الجديد، كما سيدفع المشروع المتوقع زيادة محفظة أراضى الشركة ويعزز أرباحها المتكررة، والمبيعات غير المسلمة، نظرًا للطلب المرتفع على وحدات الساحل الشمالى.

شهد أداء السهم زخمًا شرائيًا خلال الأسبوع الماضى،ليكون ثانى أكثر الأسهم استحواذًا على قيم التداولات صاعدًا 26.8%، بقيمة تداولات 2.04 مليار جنيه، مغلقًا عند سعر 43 جنيه.

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حددت بحوث العربى الأفريقى قيمة عادلة للسهم فى وقت سابق، عند 30.8 جنيه، مقابل سعر سوقى عند 22.6 جنيه وقتها.

وبلغ رصيد الشركة من المبيعات الفعلية وغير المسلمة نحو 123 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 70 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو 76%، والناتجة عن الاستمرار فى تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، ما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبلغ صافى الربح نحو 2.69 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقارنة بمبلغ 1.96 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

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