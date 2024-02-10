وزير التموين: بدء معارضأهلا رمضان بالمحافظات منتصف الشهر الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن معارض“أهلا رمضان” بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري .

وأشار خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين إلى أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ،فضلا عن من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي، وأضاف المصيلحي أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في انشاء معارض“أهلا رمضان” والشوادر ايضا.

موضوعاتشعبة المخابز تطالب ((التموين)) برفع تكلفة الخبز إلى 430 جنيها للجوال الغرفة التجارية بالجيزة تستعد لإطلاق معارض“أهلاً رمضان” 20 فبراير التضخم السنوى فى مصر يتراجع إلى 31.2% يناير الماضى

وذكر المصيلحي أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك فى معارض“أهلا رمضان” وبركن خاص.

وأكد على مديري المدريات ضرورة وأهمية الرقابة الواعية التى تحافظ على توافر السلع واتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

ووجه المصيلحي هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام، لتكريرها في المصانع التابعة، والأرز بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين،و زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف تم توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك،والمحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأكد كمال أنه مديري المديريات سيقوموا بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وجماية المستهلك بالمحافظة، لافتا إلى أن عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.

وتابع أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالاسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة أو للتجزئة ، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالاسواق.

وأشار كمال إلى أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وانتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.