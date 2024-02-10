وزير التموين: بدء معارضأهلا رمضان بالمحافظات منتصف الشهر الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن معارض“أهلا رمضان” بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري .
وأشار خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين إلى أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ،فضلا عن من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي، وأضاف المصيلحي أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في انشاء معارض“أهلا رمضان” والشوادر ايضا.
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وذكر المصيلحي أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك فى معارض“أهلا رمضان” وبركن خاص.
وأكد على مديري المدريات ضرورة وأهمية الرقابة الواعية التى تحافظ على توافر السلع واتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
ووجه المصيلحي هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام، لتكريرها في المصانع التابعة، والأرز بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.
من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين،و زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.
وأضاف تم توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك،والمحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وأكد كمال أنه مديري المديريات سيقوموا بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وجماية المستهلك بالمحافظة، لافتا إلى أن عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.
وتابع أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالاسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة أو للتجزئة ، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالاسواق.
وأشار كمال إلى أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وانتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.
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