البورصة المصرية تواكب مسار التحول الرقمي بإتاحة تقنيات حديثة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدباح: منصات السمسرة تستفيد من خدمات ديجيفايد للإلحاق الرقمى
توجه اهتمام العالم فى السنوات الأخيرة صوب التحول الرقمى فى شتى القطاعات، للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى تسهيل وصول الخدمات إلى أكبر عدد من البشر، فى وقت تجتاح فيه العولمة، وتشتد المنافسة بين المؤسسات المختلفة لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى احتياجات الأسواق، فصار التحول الرقمى ضرورة ملحة للدول النامية لتلحق بالدول الأكثر تطورًا.
واستطاعت التقنيات الحديثة أن تدخل أسواق المال، وتحدث ثورة فى رؤية المستثمرين، حيث كان لها دور فعال فى إتاحة الاستثمار لأعداد كبيرة من المستثمرين، وجعل الاستثمار فى الأوراق المالية أمرًا سهلاً لدى شرائح واسعة من الأفراد، وليس حكرًا على مؤسسات بعينها أو مختصين.
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وأدركت البورصة المصرية أهمية ذلك كله فجعلت التكنولوجيا المالية من أهم أولويات الاستراتيجية الجديدة لعام 2024، إذ خصصت لها محورًا كاملاً يعتمد على تطوير البنية التكنولوجية للسوق، وتطوير كافة أنظمة التداول والأنظمة المساعدة فى البورصة والشركات العاملة بها، اعتمادًا على التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وشملت الاستراتيجية تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية من خبراء البورصة المصرية لدراسة المشروعات المقترحة، وإنتاج وتسويق نظم وتطبيقات جديدة من خلال الذراع التكنولوجية للبورصة“شركة مصر لنشر المعلومات”، لزيادة معدلات السيولة فى سوق المال المصرى، وجذب عدد أكبر من المستثمرين.
وكشفت وثيقة عن استراتيجية البورصة المصرية للعام الجديد، أنها بدأت تفعيل آلية التصويت الإلكتروني، وتقوم حاليا بمرحلة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة آليات جديدة مثل“اعرف عميلك إلكترونيا”، و”الإلحاق الرقمى”، بالتعاون مع مركز الابتكار والمختبر التنظيمي. موردور إنتليجنس: سوق التداول الخوارزمى بلغ حجمه 14.4 مليار دولار فى 2023
وتقوم الشركات المختصة فى تداول الأوراق المالية من ناحية أخرى، بالاعتماد على عدد من التقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات السمسرة التكنولوجية، لتسهيل الوصول إلى العملاء، وتقليل نسب الخطأ فى تنفيذ العمليات، ومساعدة المستثمرين على إقامة محافظ استثمارية قوية بواسطة تقنيات مثل ((الروبو أدفيزور)).
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن تقنية الروبو أدفيزور تقوم بإدارة الأصول بشكل إلكترونى، وتعتمد على إدخال معطيات محددة للحاسوب، ويعمل على توزيع الأصول فى محفظة العميل بناء على هذه المعطيات، ثم يقوم بعملية إعادة التوازن للمحفظة من خلال بيع وشراء الأصول، كل فترة حسب ما تحدده المعطيات.
وتابع أن الأفضلية الرئيسية فى هذا النظام عن مديرى المحافظ البشر هى وجود نسب خطأ أقل لأن الحاسوب يقوم بتحليل البيانات والمعلومات، لا تتحكم فيه العواطف التى تتواجد لدى البشر، والذين قد يقوموا بقرارات عكسية تسبب خسائر للعملاء، ولذلك فإن تقنية المستشار الآلى تختلف بدرجة كبيرة عن الطرق التقليدية.
وتوقع رشاد إقبالا كبيرا على خدمة المستشار الآلى خلال فى الفترات القادمة، فهى تستخدم بالفعل بكثافة فى الدول الأخرى، خاصة وأن نحو 80% من الأصول فى العالم تدار بواسطة الحواسيب والخوارزميات التى تقوم بتحليل البيانات والعمل على اتخاذ أنسب القرارات، وبشكل عام فجميع القطاعات تتجه الآن نحو استخدام الذكاء الصناعى، وحتى الأفراد يعتمدون على تلك التطبيقات مثل“شات جى بى تى”، ويعتبر الروبو أدفيزور من أهم تطبيقات الذكاء الصناعى فى أسواق المال.
وذكر أن مباشر تعتمد على تقنية“اعرف عميلك”، والتى تساعدهم للوصول إلى العملاء بسرعة كبيرة، لأن العميل لا يحتاج إلى التواجد فى فروع الشركة لتوقيع عقود التعامل، وإنما كل ما يحتاجه هو مسح للبطاقة الشخصية، وأخذ صورة خاصة له للتأكد من صحة البيانات، وأنه شخص طبيعى، من خلال تحليل نحو 27 نقطة تفتيش فى البطاقة الشخصية للتعرف عليها.
وأضاف أن الشركة أيضا تستخدم تقنية التداول الخوارزمى فى عملياتها خارج مصر، وتلك التقنيات يتم تطويرها فى مراكز فى دول أخرى، قد تحتاج إلى وقت طويل حتى تدخل فى السوق المصرى، وتبدأ الشركات فى العمل بها، ولكن تحاول“مباشر” أن تقدم على أى رخصة متوفرة فى هيئة الرقابة المالية لاستخدام التقنيات الجديدة. ويبرو: ارتفاع الدخل يعقد المحفظة ويخلق الحاجة إلى مستشار مالى بشرى
وبحسب بيانات مجموعة“موردور إنتليجنس”، فإن سوق“التداول الخوارزمى” وصلت قيمته إلى 14.4 مليار دولار فى 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل مركب سنوى بنحو 8.53% خلال الفترة من 2023 حتى 2029، وأن أسرع الأسواق نموا فى القطاع يقع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما يقع أكبر الأسواق فى شمال أمريكا
وقالت نورا الدباح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة“ديجيفايد” الناشئة المتخصصة فى التحقق من الهوية إلكترونيا إن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات للشركات فى القطاعات المختلفة، وأحد الخدمات التى تستفيد منها شركات السمسرة التكنولوجية هى“الإلحاق الرقمى، أو ما يعرف بـ”On boarding”.
وأشارت إلى أن الخاصية تساعد الشركات على تسجيل العملاء الجدد، وتعتمد على قيام العميل بمسح بطاقته الشخصية، للتأكد من صحة بياناته، وبذلك يستطيع العميل التسجيل فى قاعدة بيانات الشركة لحظيًا وهو فى مسكنه دون الحاجة إلى التنقل.
وكشفت هيئة الرقابة المالية فى عام 2022، عن استراتيجتها المتمثلة فى السماح للشركات بالعمل بمنتجات وأدوات جديدة للأوراق المالية والأسواق المالية بالتكنولوجيا المالية، ومنها العمل على استحداث تقنيات“المستشار الآلى” لشركات إدارة المحافظ والأصول، وتفعيل آلية“التمويل الجماعى من خلال الأسهم”، أو“التمويل الجماعي”.
وتعرف آلية التمويل الجماعى من خلال الأسهم على أنه وسيلة تمويل، تسمح للشركات وخاصة الشركات الناشئة أو الصغيرة بجمع تمويلات من خلال بيع أسهم فى تلك الشركة، دون أن تكون الشركة مدرجة فى البورصة المصرية، وتساعد هذه الخاصية الشركات على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستثمرين.
وذكر تقرير أعدته وكالة ويبرو لخدمات الاستشارات فى تكنولوجيا المعلومات عن مستقبل المستشار الآلى فى إدارة الأصول، إنه فى حاجة إلى تطوير دائم للتقنيات التكنولوجية، كما يحتاج إلى إعداده بطريقة مفصلة طبقا لاحتياجات المستثمرين الجدد من الجيل الجديد، مشيرًا إلى أنه كلما ارتفع الدخل وتعقدت المحفظة، فإن إدارتها تحتاج إلى مستشار مالى بشرى، حيث لا يستطيع الحاسوب التعامل مع تلك المعطيات.
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