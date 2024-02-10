البورصة المصرية تواكب مسار التحول الرقمي بإتاحة تقنيات حديثة

توجه اهتمام العالم فى السنوات الأخيرة صوب التحول الرقمى فى شتى القطاعات، للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى تسهيل وصول الخدمات إلى أكبر عدد من البشر، فى وقت تجتاح فيه العولمة، وتشتد المنافسة بين المؤسسات المختلفة لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى احتياجات الأسواق، فصار التحول الرقمى ضرورة ملحة للدول النامية لتلحق بالدول الأكثر تطورًا.

واستطاعت التقنيات الحديثة أن تدخل أسواق المال، وتحدث ثورة فى رؤية المستثمرين، حيث كان لها دور فعال فى إتاحة الاستثمار لأعداد كبيرة من المستثمرين، وجعل الاستثمار فى الأوراق المالية أمرًا سهلاً لدى شرائح واسعة من الأفراد، وليس حكرًا على مؤسسات بعينها أو مختصين.

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وأدركت البورصة المصرية أهمية ذلك كله فجعلت التكنولوجيا المالية من أهم أولويات الاستراتيجية الجديدة لعام 2024، إذ خصصت لها محورًا كاملاً يعتمد على تطوير البنية التكنولوجية للسوق، وتطوير كافة أنظمة التداول والأنظمة المساعدة فى البورصة والشركات العاملة بها، اعتمادًا على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وشملت الاستراتيجية تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية من خبراء البورصة المصرية لدراسة المشروعات المقترحة، وإنتاج وتسويق نظم وتطبيقات جديدة من خلال الذراع التكنولوجية للبورصة“شركة مصر لنشر المعلومات”، لزيادة معدلات السيولة فى سوق المال المصرى، وجذب عدد أكبر من المستثمرين.

وكشفت وثيقة عن استراتيجية البورصة المصرية للعام الجديد، أنها بدأت تفعيل آلية التصويت الإلكتروني، وتقوم حاليا بمرحلة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة آليات جديدة مثل“اعرف عميلك إلكترونيا”، و”الإلحاق الرقمى”، بالتعاون مع مركز الابتكار والمختبر التنظيمي.

وتقوم الشركات المختصة فى تداول الأوراق المالية من ناحية أخرى، بالاعتماد على عدد من التقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات السمسرة التكنولوجية، لتسهيل الوصول إلى العملاء، وتقليل نسب الخطأ فى تنفيذ العمليات، ومساعدة المستثمرين على إقامة محافظ استثمارية قوية بواسطة تقنيات مثل ((الروبو أدفيزور)).

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن تقنية الروبو أدفيزور تقوم بإدارة الأصول بشكل إلكترونى، وتعتمد على إدخال معطيات محددة للحاسوب، ويعمل على توزيع الأصول فى محفظة العميل بناء على هذه المعطيات، ثم يقوم بعملية إعادة التوازن للمحفظة من خلال بيع وشراء الأصول، كل فترة حسب ما تحدده المعطيات.

وتابع أن الأفضلية الرئيسية فى هذا النظام عن مديرى المحافظ البشر هى وجود نسب خطأ أقل لأن الحاسوب يقوم بتحليل البيانات والمعلومات، لا تتحكم فيه العواطف التى تتواجد لدى البشر، والذين قد يقوموا بقرارات عكسية تسبب خسائر للعملاء، ولذلك فإن تقنية المستشار الآلى تختلف بدرجة كبيرة عن الطرق التقليدية.

وتوقع رشاد إقبالا كبيرا على خدمة المستشار الآلى خلال فى الفترات القادمة، فهى تستخدم بالفعل بكثافة فى الدول الأخرى، خاصة وأن نحو 80% من الأصول فى العالم تدار بواسطة الحواسيب والخوارزميات التى تقوم بتحليل البيانات والعمل على اتخاذ أنسب القرارات، وبشكل عام فجميع القطاعات تتجه الآن نحو استخدام الذكاء الصناعى، وحتى الأفراد يعتمدون على تلك التطبيقات مثل“شات جى بى تى”، ويعتبر الروبو أدفيزور من أهم تطبيقات الذكاء الصناعى فى أسواق المال.

وذكر أن مباشر تعتمد على تقنية“اعرف عميلك”، والتى تساعدهم للوصول إلى العملاء بسرعة كبيرة، لأن العميل لا يحتاج إلى التواجد فى فروع الشركة لتوقيع عقود التعامل، وإنما كل ما يحتاجه هو مسح للبطاقة الشخصية، وأخذ صورة خاصة له للتأكد من صحة البيانات، وأنه شخص طبيعى، من خلال تحليل نحو 27 نقطة تفتيش فى البطاقة الشخصية للتعرف عليها.

وأضاف أن الشركة أيضا تستخدم تقنية التداول الخوارزمى فى عملياتها خارج مصر، وتلك التقنيات يتم تطويرها فى مراكز فى دول أخرى، قد تحتاج إلى وقت طويل حتى تدخل فى السوق المصرى، وتبدأ الشركات فى العمل بها، ولكن تحاول“مباشر” أن تقدم على أى رخصة متوفرة فى هيئة الرقابة المالية لاستخدام التقنيات الجديدة.

وبحسب بيانات مجموعة“موردور إنتليجنس”، فإن سوق“التداول الخوارزمى” وصلت قيمته إلى 14.4 مليار دولار فى 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل مركب سنوى بنحو 8.53% خلال الفترة من 2023 حتى 2029، وأن أسرع الأسواق نموا فى القطاع يقع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما يقع أكبر الأسواق فى شمال أمريكا

وقالت نورا الدباح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة“ديجيفايد” الناشئة المتخصصة فى التحقق من الهوية إلكترونيا إن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات للشركات فى القطاعات المختلفة، وأحد الخدمات التى تستفيد منها شركات السمسرة التكنولوجية هى“الإلحاق الرقمى، أو ما يعرف بـ”On boarding”.

وأشارت إلى أن الخاصية تساعد الشركات على تسجيل العملاء الجدد، وتعتمد على قيام العميل بمسح بطاقته الشخصية، للتأكد من صحة بياناته، وبذلك يستطيع العميل التسجيل فى قاعدة بيانات الشركة لحظيًا وهو فى مسكنه دون الحاجة إلى التنقل.

وكشفت هيئة الرقابة المالية فى عام 2022، عن استراتيجتها المتمثلة فى السماح للشركات بالعمل بمنتجات وأدوات جديدة للأوراق المالية والأسواق المالية بالتكنولوجيا المالية، ومنها العمل على استحداث تقنيات“المستشار الآلى” لشركات إدارة المحافظ والأصول، وتفعيل آلية“التمويل الجماعى من خلال الأسهم”، أو“التمويل الجماعي”.

وتعرف آلية التمويل الجماعى من خلال الأسهم على أنه وسيلة تمويل، تسمح للشركات وخاصة الشركات الناشئة أو الصغيرة بجمع تمويلات من خلال بيع أسهم فى تلك الشركة، دون أن تكون الشركة مدرجة فى البورصة المصرية، وتساعد هذه الخاصية الشركات على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستثمرين.

وذكر تقرير أعدته وكالة ويبرو لخدمات الاستشارات فى تكنولوجيا المعلومات عن مستقبل المستشار الآلى فى إدارة الأصول، إنه فى حاجة إلى تطوير دائم للتقنيات التكنولوجية، كما يحتاج إلى إعداده بطريقة مفصلة طبقا لاحتياجات المستثمرين الجدد من الجيل الجديد، مشيرًا إلى أنه كلما ارتفع الدخل وتعقدت المحفظة، فإن إدارتها تحتاج إلى مستشار مالى بشرى، حيث لا يستطيع الحاسوب التعامل مع تلك المعطيات.