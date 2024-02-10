وزير التعليم اللبناني: مصرف لبنان حدد سقفا للإنفاق الشهري للحكومة وطلب عدم تجاوزه

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي عباس الحلبي إن مصرف لبنان حدد للحكومة سقفا للانفاق يبلغ 8300 مليار ليرة لبنانية شهريا (سعر الصرف الحالي 89500 ليرة لكل دولار) وطلب عدم تجاوزه .

وأضاف الحلبي – في تصريح له اليوم بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني – أن توجه الحكومة هو لاعطاء كل الموظفين في القطاعات المختلفة من جميع الفئات نسبة زيادة واحدة في الأجور والبدلات، معتبرا أن هذا هو احد الحلول المطروحة بينما لم يتخذ اي قرار نهائي بعد، مشددا على حرص الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الادارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الانتاجية او بدل غلاء المعيشة .

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وقال إن هناك حوالى 8 الآف موظف في الإدارة وفي الأسلاك العسكرية 120 الف وهناك ما يفوق الـ100 الف متقاعد، مشيرا إلى أن هذه الأرقام كبيرة وأي خطأ في الحساب قد يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة .

وأوضح أن مجلس الوزراء في جلسته اليوم أقر معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها إقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، معتبرا أن هذا الأمر يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية، كما يمكن ذلك من انجاز خطوات مهمة باتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. كما أقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يوميا الى 450 الف ليرة .

وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع أيضا اليوم الى وزير المهجرين عصام شرف الدين وكلفه بمتابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء.

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