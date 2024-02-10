وزير التعليم اللبناني: مصرف لبنان حدد سقفا للإنفاق الشهري للحكومة وطلب عدم تجاوزه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي عباس الحلبي إن مصرف لبنان حدد للحكومة سقفا للانفاق يبلغ 8300 مليار ليرة لبنانية شهريا (سعر الصرف الحالي 89500 ليرة لكل دولار) وطلب عدم تجاوزه .
وأضاف الحلبي – في تصريح له اليوم بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني – أن توجه الحكومة هو لاعطاء كل الموظفين في القطاعات المختلفة من جميع الفئات نسبة زيادة واحدة في الأجور والبدلات، معتبرا أن هذا هو احد الحلول المطروحة بينما لم يتخذ اي قرار نهائي بعد، مشددا على حرص الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الادارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الانتاجية او بدل غلاء المعيشة .
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وقال إن هناك حوالى 8 الآف موظف في الإدارة وفي الأسلاك العسكرية 120 الف وهناك ما يفوق الـ100 الف متقاعد، مشيرا إلى أن هذه الأرقام كبيرة وأي خطأ في الحساب قد يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة .
وأوضح أن مجلس الوزراء في جلسته اليوم أقر معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها إقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، معتبرا أن هذا الأمر يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية، كما يمكن ذلك من انجاز خطوات مهمة باتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. كما أقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يوميا الى 450 الف ليرة .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع أيضا اليوم الى وزير المهجرين عصام شرف الدين وكلفه بمتابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107836087
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