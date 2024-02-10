قواعد مالية أوروبية جديدة لكبح الديون وحماية الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الإصلاح المالي يهدف إلى خفض الديون وحماية الاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الدفاع والتحول الأخضر.

سيقدم الاتفاق السياسي مساراً تدريجياً للتكيف المالي لدول الاتحاد التي يتجاوز دينها الحكومي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أو التي يزيد عجزها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

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الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت متأخر من أمس الجمعة، لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من حكومات الدول الأعضاء وجمعية الاتحاد الأوروبي ليصبح قانوناً.

قال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم في بيان اليوم السبت:“ستعمل القواعد الجديدة على تحسين الإطار الحالي بشكل كبير، وتضمن قواعد فعالة وقابلة للتطبيق لجميع دول الاتحاد الأوروبي”.

أضاف:“القواعد من شأنها أن تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة، وتعزز التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والاستثمارات والنمو وتوفير فرص العمل على امتداد دول الاتحاد الأوروبي”.

تهدف القواعد المالية التي تضم الاقتصادات المختارة في منطقة اليورو إلى خفض العجز، ووضع حدود لمقدار الديون التي يمكن للحكومات أن تراكمها.

تم تعليق القواعد القديمة لإفساح المجال أمام الإنفاق أثناء الجائحة وأزمة الطاقة، حيث اعتبرت متقادمة.

كشفت المفاوضات حول الإصلاح المقترح في الأشهر الأخيرة عن اختلافات بين الدول المتشددة بقيادة ألمانيا التي دعت إلى أهداف صارمة لخفض الديون، وتلك التي تقودها فرنسا وإيطاليا اللتان كانتا قلقتين بشأن الحاجة إلى تمويل الصناعات الدفاعية والرقمية، فضلاً عن مبادرات التحول الأخضر.

من جانبها، قالت إستير دي لانغ، العضو الهولندي في حزب الشعب الأوروبي في برلمان الاتحاد الأوروبي، في بيان:“كانت هناك حاجة ماسة إلى إطار جديد للحوكمة الاقتصادية.

تحملنا مسؤوليتنا من خلال ضمان سلامة القواعد المالية الجديدة ومصداقيتها، مع إتاحة المجال أيضاً للاستثمارات الضرورية

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