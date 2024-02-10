ارتفاع الأسعار يحد من أصناف محتويات ((شنطة رمضان))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أدى ارتفاع أسعار بعض أصناف محتويات شنطة رمضان ، إلى تقليل الكميات منها، وسد عجزها ببدائل أخرى.
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قال أيمن قرة، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، ورئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن ارتفاع أسعار الزيوت بسبب صعود أسعار الخامات من صويا وعباد شمس متأثرة بصعود أسعار الدولار، أدى إلى امتناع شريحة من موزعى شنط رمضان للحد منها واستخدام بدائل أخرى كسمن بأحجامه المختلفة.
أضاف لـ”البورصة”، أن الدعم التموينى للزيوت لنحو 70 مليون مستفيد، أدى إلى توجه البعض لاستخدام السمن أو أصناف أخرى كبدائل.
قال خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن المضارب كثفت انتاجها حاليا مع زيادة الطلب على كميات الأرز الخاصة بشنط رمضان.
توقع أن يرتفع الطلب على الأرز الأبيض بداية من يوم 20 شعبان وحتى دخول شهر رمضان.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير العريض 19.6 ألف جنيه، وسجل الشعير الرفيع نحو 18.6 ألف جنيه.
لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 27 و32 جنيها حاليًا، ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع الشعير بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والتعبئة والتغليف، بجانب ارتفاع أسعار الشكارة بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضى بجانب عدم توافرها بالقدر المطلوب.
أشار إلى أن الطلب لم يتأثر بارتفاع التكاليف، حيث من لديه عادة تجهيز شنط رمضان لم يتوقف عنها بسبب ارتفاع التكاليف.
قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز سابقا باتحاد الصناعات، إن الأرز الأبيض متوفر بكميات كبيرة تصل إلى 700 ألف طن.
أضاف لـ”البورصة”، أن بعض موزعى الشنط الرمضانية جهزت للأرز منذ فترات بسبب تخوف البعض من زيادة الأسعار مع ارتفاع الطلب قرابة شهر رمضان، ولازال الطلب مستمر خلال الأسبوعين المقبلين.
قال أحمد الدماطى، رئيس مجلس الدماطى جروب لتعبئة المواد الغذائية، إن الشركة رفعت طاقتها الانتاجية لاستيعاب الطلب المتزايد على الأرز والسكر لتجهيز شنط رمضان.
لفت إلى أن ارتفاع الاسعار أدى إلى تقليل بعض الأصناف داخل شنطة رمضان خلال العام مقارنة بالعام الماضى.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية، إن الطلب على البقوليات منتظم حاليا لشنط رمضان.
أضاف، أن أسعار البقوليات ارتفعت بنسب كبيرة منذ بدء العام وتأثر تكاليف الشحن والتأمين باضطرابات البحر الأحمر، بجانب تأثر القطاع بنقص الدولار اللازم للاستيراد.
أشار إلى أن موزعى الشنط الرمضانية خفضت الكميات بعد صعود أسعار الزبيب والفول وغيرها من الأصناف، ولكن تظل كلها متوفره بالاسواق.
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