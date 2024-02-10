ارتفاع الأسعار يحد من أصناف محتويات ((شنطة رمضان))

أدى ارتفاع أسعار بعض أصناف محتويات شنطة رمضان ، إلى تقليل الكميات منها، وسد عجزها ببدائل أخرى.

موضوعاتوزير التموين: بدء معارض”أهلا رمضان” بالمحافظات منتصف الشهر الحالي شعبة المخابز تطالب ((التموين)) برفع تكلفة الخبز إلى 430 جنيها للجوال الغرفة التجارية بالجيزة تستعد لإطلاق معارض“أهلاً رمضان” 20 فبراير

قال أيمن قرة، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، ورئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن ارتفاع أسعار الزيوت بسبب صعود أسعار الخامات من صويا وعباد شمس متأثرة بصعود أسعار الدولار، أدى إلى امتناع شريحة من موزعى شنط رمضان للحد منها واستخدام بدائل أخرى كسمن بأحجامه المختلفة.

أضاف لـ”البورصة”، أن الدعم التموينى للزيوت لنحو 70 مليون مستفيد، أدى إلى توجه البعض لاستخدام السمن أو أصناف أخرى كبدائل.

قال خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن المضارب كثفت انتاجها حاليا مع زيادة الطلب على كميات الأرز الخاصة بشنط رمضان.

توقع أن يرتفع الطلب على الأرز الأبيض بداية من يوم 20 شعبان وحتى دخول شهر رمضان.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير العريض 19.6 ألف جنيه، وسجل الشعير الرفيع نحو 18.6 ألف جنيه.

لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 27 و32 جنيها حاليًا، ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع الشعير بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والتعبئة والتغليف، بجانب ارتفاع أسعار الشكارة بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضى بجانب عدم توافرها بالقدر المطلوب.

أشار إلى أن الطلب لم يتأثر بارتفاع التكاليف، حيث من لديه عادة تجهيز شنط رمضان لم يتوقف عنها بسبب ارتفاع التكاليف.

قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز سابقا باتحاد الصناعات، إن الأرز الأبيض متوفر بكميات كبيرة تصل إلى 700 ألف طن.

أضاف لـ”البورصة”، أن بعض موزعى الشنط الرمضانية جهزت للأرز منذ فترات بسبب تخوف البعض من زيادة الأسعار مع ارتفاع الطلب قرابة شهر رمضان، ولازال الطلب مستمر خلال الأسبوعين المقبلين.

قال أحمد الدماطى، رئيس مجلس الدماطى جروب لتعبئة المواد الغذائية، إن الشركة رفعت طاقتها الانتاجية لاستيعاب الطلب المتزايد على الأرز والسكر لتجهيز شنط رمضان.

لفت إلى أن ارتفاع الاسعار أدى إلى تقليل بعض الأصناف داخل شنطة رمضان خلال العام مقارنة بالعام الماضى.

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية، إن الطلب على البقوليات منتظم حاليا لشنط رمضان.

أضاف، أن أسعار البقوليات ارتفعت بنسب كبيرة منذ بدء العام وتأثر تكاليف الشحن والتأمين باضطرابات البحر الأحمر، بجانب تأثر القطاع بنقص الدولار اللازم للاستيراد.

أشار إلى أن موزعى الشنط الرمضانية خفضت الكميات بعد صعود أسعار الزبيب والفول وغيرها من الأصناف، ولكن تظل كلها متوفره بالاسواق.