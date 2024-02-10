تأثيرات إيجابية لخفض العملة على الشركات المصدرة فى EGX30

كشف خبراء أسواق المال عن تأثيرات متباينة للتحرير المتوقع لسعر صرف الجنيه على الشركات المصدرة، المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، حيث من المتوقع أن تتأثر تلك الشركات بالإيجاب خاصة التى تستطيع الحفاظ على أرباح التصدير وعلى هوامش أرباحها مع تمرير التكلفة للمستهلك، وتعد أفضل الحلول لهذه الشركات لمواجهة تحديات سعر الصرف وتحقيق مكاسب بالتوجه إلى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.

قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن تحرير سعر الصرف سوف يؤثر إيجابًا على الشركات المصدرة، ولكن يوجد عدة عوامل ستحدد مدى التأثر مثل طبيعة النشاط وتكاليف الانتاج.

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أوضح أن الشركات التى لديها عوائد دولارية وتقوم باستيراد بعض مواد التصنيع ستشهد تأثيرًا متباينًا، فإذا كان لدى الشركة ودائع دولارية فسوف تتأثر ايجابياً، اما الشركات التى لديها قروض دولارية فسوف تتأثر سلبياً.

أشار شفيع إلى أن الشركات التى لديها إيرادات دولارية وتكاليف بالعملة المحلية سوف تكون من أكبر المستفيدين من تحرير سعر الصرف.

ونصح الشركات المصدرة والتى قد تتأثر سلباً من سعر الصرف بتخفيض الرافعة المالية، حيث يصعب السيطرة عليه لأنه يتعلق باقتصاد الدولة وليس قطاع أو شركات معينة.

أضاف أنه من افضل الحلول لمواجهة مشكلة سعر الصرف لدى الشركات بالمؤشر الرئيسى أن تتجه للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم مثلما فعلت شركة ((السويدى اليكتريك))، والتى استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة من خلال الاستثمار بتلك العقود.

وأوضح تقرير صار عن بحوث شركة عربية أون لاين، أن تخفيض قيمة العملة يمثل عنصرًا إيجابيًا على إيرادات بعض الشركات المصدرة مثل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والتى سوف تتأثر ايجابياً لسعر الصرف والفائدة، بالإضافة إلى شركات السويدى اليكتريك، موبكو، ايبيكو، جهينة، فورى، إى فاينانس، وكذلك الدلتا للسكر.

فيما ذكر أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر انترناشيونال، أن الشركات التى تعتمد على نشاط التصدير وومدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة لن تتأثر بالتغييرات المتوقعة بأسعار العملة، نظرًا للحصيلة المتوافرة لديها من الدولار، بالاضافة لالتزامها بسعر الدولار الرسمى.

أضاف أنه فى حالة حدوث تحرير لسعر الصرف سوف تتأثر الشركات المصدرة إيجابياً خاصة فى حالة ان الشركة تقوم بالتصدير أكثر من استيراد المواد اللازمة للتصنيع ولديها حصيلة دولارية كافية، لتغطية تكلفة الاستيراد والحصول على الربح مع تمرير التكلفة للمستهلك النهائى وفى حالة عدم تمكنها من ذلك سوف تخسر.

يضم مؤشر البورصة الرئيسى عدداً من الشركات المصدرة وهى الإسكندرية لتداول الحاويات، السويدى اليكتريك، سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، جهينة للصناعات الغذائية، بالإضافة الى شركة ايديتا للصناعات الغذائية، وشركة أوراسكوم للتنمية، وشركة الشرقية للدخان، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة النساجون الشرقيون، وشركة الدلتا للسكر، وشركة موبكو، وشركة فورى، وشركة إى فاينانس.