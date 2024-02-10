تأثيرات إيجابية لخفض العملة على الشركات المصدرة فى EGX30

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالنبى: تخفيض الجنيه غالباً ما يؤثر بالإيجاب على الشركات المصدرة
كشف خبراء أسواق المال عن تأثيرات متباينة للتحرير المتوقع لسعر صرف الجنيه على الشركات المصدرة، المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، حيث من المتوقع أن تتأثر تلك الشركات بالإيجاب خاصة التى تستطيع الحفاظ على أرباح التصدير وعلى هوامش أرباحها مع تمرير التكلفة للمستهلك، وتعد أفضل الحلول لهذه الشركات لمواجهة تحديات سعر الصرف وتحقيق مكاسب بالتوجه إلى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.
قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن تحرير سعر الصرف سوف يؤثر إيجابًا على الشركات المصدرة، ولكن يوجد عدة عوامل ستحدد مدى التأثر مثل طبيعة النشاط وتكاليف الانتاج.
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أوضح أن الشركات التى لديها عوائد دولارية وتقوم باستيراد بعض مواد التصنيع ستشهد تأثيرًا متباينًا، فإذا كان لدى الشركة ودائع دولارية فسوف تتأثر ايجابياً، اما الشركات التى لديها قروض دولارية فسوف تتأثر سلبياً.
أشار شفيع إلى أن الشركات التى لديها إيرادات دولارية وتكاليف بالعملة المحلية سوف تكون من أكبر المستفيدين من تحرير سعر الصرف.
ونصح الشركات المصدرة والتى قد تتأثر سلباً من سعر الصرف بتخفيض الرافعة المالية، حيث يصعب السيطرة عليه لأنه يتعلق باقتصاد الدولة وليس قطاع أو شركات معينة.
أضاف أنه من افضل الحلول لمواجهة مشكلة سعر الصرف لدى الشركات بالمؤشر الرئيسى أن تتجه للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم مثلما فعلت شركة ((السويدى اليكتريك))، والتى استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة من خلال الاستثمار بتلك العقود.
وأوضح تقرير صار عن بحوث شركة عربية أون لاين، أن تخفيض قيمة العملة يمثل عنصرًا إيجابيًا على إيرادات بعض الشركات المصدرة مثل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والتى سوف تتأثر ايجابياً لسعر الصرف والفائدة، بالإضافة إلى شركات السويدى اليكتريك، موبكو، ايبيكو، جهينة، فورى، إى فاينانس، وكذلك الدلتا للسكر.
فيما ذكر أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر انترناشيونال، أن الشركات التى تعتمد على نشاط التصدير وومدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة لن تتأثر بالتغييرات المتوقعة بأسعار العملة، نظرًا للحصيلة المتوافرة لديها من الدولار، بالاضافة لالتزامها بسعر الدولار الرسمى.
أضاف أنه فى حالة حدوث تحرير لسعر الصرف سوف تتأثر الشركات المصدرة إيجابياً خاصة فى حالة ان الشركة تقوم بالتصدير أكثر من استيراد المواد اللازمة للتصنيع ولديها حصيلة دولارية كافية، لتغطية تكلفة الاستيراد والحصول على الربح مع تمرير التكلفة للمستهلك النهائى وفى حالة عدم تمكنها من ذلك سوف تخسر.
يضم مؤشر البورصة الرئيسى عدداً من الشركات المصدرة وهى الإسكندرية لتداول الحاويات، السويدى اليكتريك، سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، جهينة للصناعات الغذائية، بالإضافة الى شركة ايديتا للصناعات الغذائية، وشركة أوراسكوم للتنمية، وشركة الشرقية للدخان، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة النساجون الشرقيون، وشركة الدلتا للسكر، وشركة موبكو، وشركة فورى، وشركة إى فاينانس.
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