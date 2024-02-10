إكسون: ننقب بعيداً عن الإقليم المتنازع عليه بين فنزويلا وغيانا

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة“إكسون موبيل” للنفط إن عمليات الحفر الاستكشافية التي تقوم بها الشركة قبالة سواحل غيانا ستكون على مسافة بعيدة جنوب المنطقة المتنازع عليها مع فنزويلا، التي تطالب بالسيادة عليها.

أليستير روتليدج، رئيس عمليات“إكسون” في غيانا، أوضح خلال مقابلة، أن المنطقة البحرية التي تقول فنزويلا إنها تابعة لها تقع على امتداد خط“ممتد” بزاوية 70 درجة إلى البحر من بونتا بلايا على الحدود مع غيانا.

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تأتي تعليقات المدير التنفيذي لشركة“إكسون” وسط تقارير عن حشد عسكري فنزويلي بالقرب من منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها، والتي سرعان ما أصبحت من المخاوف الأمنية الرئيسية في نصف الكرة الغربي.

وتعمل“إكسون” على تسريع وتيرة تطوير الاكتشافات النفطية الضخمة قبالة ساحل غيانا والتي تحدث تحولاً في الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في أميركا الجنوبية.

وقال روتليدج:“الموقع الذي نقترح الحفر فيه هذا العام يقع جنوب خط 70 درجة، ليس هناك تاريخ من النزاع أو أي تاريخ حديث لنشاط من قبل فنزويلا في تلك المنطقة”.

انخفضت أسعار أسهم“إكسون” و”هيس”، شريك الأقلية في أعمال الحفر في غيانا، بأكثر من 2% أمس الجمعة، مما جعلهما من بين أسهم النفط الأسوأ أداءً على مؤشر“ستاندرد أند بورز 500”.

ومن جهته، تعهد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأسبوع الماضي“برد متناسب وقوي وعادل” إذا نقّبت“إكسون” في أي منطقة تعتبرها البلاد ملكاً لها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة أن فنزويلا تنقل دبابات وغيرها من العتاد العسكري إلى الحدود بين البلدين.

أوضح روتليدج أن الآبار السبعة التي تخطط“إكسون” لحفرها تبعد 100 كيلومتر (62 ميلاً) على الأقل من الأراضي التي تطالب فنزويلا بالسيادة عليها.

مضيفاً أن خمساً منها تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة ستابروك، الأقرب إلى سورينام، بينما توجد اثنتان في القسم الأوسط.

وأضاف:“ندرك أن الحكومة وقعت اتفاقاً مع الفنزويليين لتهدئة الوضع، وهم يريدون حل القضية في محكمة العدل الدولية التي هي المكان المناسب”، في إشارة إلى قضية معروضة حالياً أمام المحكمة.

ألمح روتليدج إلى أن“إكسون” حفرت في السنوات القليلة الماضية ثلاثة آبار أقرب إلى فنزويلا من تلك المخطط لها هذا العام دون أي مشكلات.

وقال:“نواصل التطوير والنشاط ضمن مساحة من الواضح أنها أراضي غيانا، لدينا ترخيص بالاستكشاف والتطوير، وعندما يكون هناك جدل بخصوص الحدود، فهذا أمر يجب على الحكومتين حله”.

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