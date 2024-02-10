سبرنتس تستهدف غلق جولة تمويلية بأكثر من مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“سبرنتس” المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، غلق جولة تمويلية ثانية بأكثر من مليون دولار خلال العام الحالى، بحسب ما كشفه أيمن بازارعا، المؤسسة والرئيس التنفيذى للشركة.

وكشف أن الهدف من التمويل هو التوسع فى بلاد مختلفة وعلى رأسها السوق السعودى، وسلطنة عمان والأردن.

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وتأسست شركة سبرنتس فى 2019 وهدفها القضاء على فجوة تحديات التوظيف التى يقابلها الخريجون نتيجة التحديات فى المهارات غير المتحققة، أو رغبات الأسواق الحالية.

ويدفع المتدرب ثمن التدريب بعد التوظيف ويتم تقسيط الثمن على ثلاث سنوات.

وذكر أن الشركة تستهدف 3 آلاف متدرب فى نيجيريا كبداية للتوسع فى السوق الافريقي.

أوضح أن“سبرنتس” بدأت أعمالها عام 2019 فى مصر بتمويل ذاتى ثم حصلت على جولة تمويلية أولى بقيمة 1.2 مليون دولار فى نهاية 2022، من شركات ادفانشرز ونهضة مصر، وكيوبيد فينشرز، وفلك ستارت ابس، وغيرها من المستثمرين الفرادى.

ولفت إلى أن الشركة حققت أرباح فى الشهر الرابع لتأسيسها، وأنها تسعى لتدريب 60 ألف شخص عام 2024، مقارنة مع 20 ألف فى 2023، و7 آلاف فى 2022.

ولفت إلى أن الشركة أطلقت برنامجا جديدا للذكاء الاصطناعى التوليدى، وهو يعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى فى كل المجالات والوظائف لتسهيل إنتاج المحتوى.

وقال إن البرنامج يستهدف الخريجين، وحديثى التخرج، والموظفين.