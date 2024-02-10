سبرنتس تستهدف غلق جولة تمويلية بأكثر من مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“سبرنتس” المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، غلق جولة تمويلية ثانية بأكثر من مليون دولار خلال العام الحالى، بحسب ما كشفه أيمن بازارعا، المؤسسة والرئيس التنفيذى للشركة.
وكشف أن الهدف من التمويل هو التوسع فى بلاد مختلفة وعلى رأسها السوق السعودى، وسلطنة عمان والأردن.
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وتأسست شركة سبرنتس فى 2019 وهدفها القضاء على فجوة تحديات التوظيف التى يقابلها الخريجون نتيجة التحديات فى المهارات غير المتحققة، أو رغبات الأسواق الحالية.
ويدفع المتدرب ثمن التدريب بعد التوظيف ويتم تقسيط الثمن على ثلاث سنوات.
وذكر أن الشركة تستهدف 3 آلاف متدرب فى نيجيريا كبداية للتوسع فى السوق الافريقي.
أوضح أن“سبرنتس” بدأت أعمالها عام 2019 فى مصر بتمويل ذاتى ثم حصلت على جولة تمويلية أولى بقيمة 1.2 مليون دولار فى نهاية 2022، من شركات ادفانشرز ونهضة مصر، وكيوبيد فينشرز، وفلك ستارت ابس، وغيرها من المستثمرين الفرادى.
ولفت إلى أن الشركة حققت أرباح فى الشهر الرابع لتأسيسها، وأنها تسعى لتدريب 60 ألف شخص عام 2024، مقارنة مع 20 ألف فى 2023، و7 آلاف فى 2022.
ولفت إلى أن الشركة أطلقت برنامجا جديدا للذكاء الاصطناعى التوليدى، وهو يعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى فى كل المجالات والوظائف لتسهيل إنتاج المحتوى.
وقال إن البرنامج يستهدف الخريجين، وحديثى التخرج، والموظفين.
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