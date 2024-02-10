وقف بايدن محطات تصدير الغاز الطبيعي يدعم آسيا

قبل أسبوعين، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا سياسيًا بالغ الأهمية بشأن الوقود الأحفوري، وهو القرار الذي يتردد صداه في جميع أنحاء آسيا.

ويوقف التوجيه الذي أصدره الرئيس في 26 يناير إصدار موافقات على محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، بينما يوجه المسئولين إلى إعادة تقييم كيفية استعراض المشاريع المستقبلية لمعرفة تأثيرها المحتمل على تغير المناخ.

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وكما هو متوقع، كان رد فعل صناعة الوقود الأحفوري هو إغراق وسائل الإعلام بالادعاءات المثيرة للذعر بأن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض أمن الطاقة لحلفاء أمريكا.

سُلط الضوء على الانتقادات في جلسات الاستماع هذا الأسبوع في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين والتي أظهرت إلى أي مدى يرغب بعض المسئولين المنتخبين في تحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

وبهذا السياق، ربما يكون من المفيد السماع مباشرة من حلفاء أمريكا في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، خاصة وأن العديد من خبراء المناخ والطاقة في آسيا يرحبون بقيادة بايدن للمناخ باعتباره تطورًا إيجابيًا.

ويرجع ذلك، أولاً وقبل كل شيء، إلى أنه من المتوقع بالفعل أن يرتفع الطلب على الغاز في آسيا بحلول عام 2030 مع تسريع المنطقة لتحولها إلى الطاقة المتجددة، ثم ينخفض بنسبة 40.4% بحلول عام 2050 عن مستوى 2022.

ولن يؤثر قرار بايدن أيضًا على قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة حتى ثلاثينيات القرن الحالي، حيث يستغرق بناء المحطات وبدء تشغيلها أعوام، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

ويخطط أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهما كوريا الجنوبية واليابان، لتقليل استخدام الغاز على مدى العقد المقبل للتوافق مع التزاماتهم بإزالة الكربون بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.

ما سيفعله قرار بايدن هو منح آسيا وقتًا ومساحة إضافيين لتوسيع دور توليد الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد.

وبدلاً من الاعتماد على المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال، تستطيع آسيا أن تستثمر في أمن الطاقة لديها، وهو ما يمكن أن يأتي من التحول الأسرع إلى الطاقة المتجددة.

والخبر المثير هو أن التغيير جار بالفعل، ففي عام 2022، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكثر من 60% من الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة حيث خصصت مبلغًا مذهلاً قدره 356 مليار دولار في هذه الجهود.

وعززت منطقة جنوب شرق آسيا وحدها نموها السنوي في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 43% بين عامي 2015 و2022.

وإذا كانت واشنطن راغبة في تعزيز أمن الطاقة لدى حلفائها، فيتعين عليها أن تدعم تحول آسيا من الوقود الأحفوري المستورد إلى الطاقة المتجددة المحلية.

السبب الثاني الذي يجعل خطوة بايدن قرارًا جيدًا بالنسبة لآسيا هو أنها ستساعد في مكافحة تغير المناخ، حيث سيساعد التباطؤ في صادرات الغاز الطبيعي المسال على تقليل الكميات الهائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة أثناء تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وإنتاج الغاز ونقله وحرقه.

وتشمل هذه انبعاثات غاز الميثان، وهو أقوى بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون.

تُظهر الأبحاث الحديثة المنشورة على منصة“أي أو بي ساينس” أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية قد تكون ضارة بالمناخ مثل الفحم عند الأخذ في الاعتبار تسرب غاز الميثان وانبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال.

لذلك، في حين تقوم صناعة البترول والغاز ببعض الألعاب الذهنية المذهلة للقول بأن حركة المناخ تقف في طريق تقليل الانبعاثات العالمية ووقف تغير المناخ، يجب تذكر أن استبدال وقود أحفوري بآخر ليس حلاً للمناخ.

ولا يقتصر مستقبل الطاقة لدينا على الاختيار بين الفحم والغاز، إذ يشكل اعتماد آسيا على الفحم تحدياً كبيراً، لكن هناك بدائل، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها كما أنها مجدية من الناحية التكنولوجية.

وبطبيعة الحال، سيأتي هذا التحول بتكاليف مقدمة، لكن لا يمكننا نسيان الإعانات بمليارات الدولارات التي تتلقاها صناعة الوقود الأحفوري سنويًا لبناء وصيانة المشاريع، ناهيك عن تكلفة تغير المناخ في آسيا، والتي قد تصل إلى أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050 وفقًا للمسار الحالي للمنطقة.

آسيا تريد مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستقلة، والشعوب تستحق مستقبلاً صحياً خالياً من الوقود الأحفوري، لذلك هناك ترحيب كبير بقرار إدارة بايدن، لكنه لا يمثل سوى خطوة أولى نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.

ولا تزال القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على وشك أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول أوائل عقد 2030، فقرار الرئيس لن يؤثر على المشاريع قيد الإنشاء حاليًا أو التي حصلت بالفعل على الموافقة.

كما أن آسيا تحث الولايات المتحدة على إظهار المزيد من القيادة المناخية من خلال التعاون مع الشركاء هناك لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة وتعزيز أمن الطاقة بدلا من الانخراط في المزيد من الوقود الأحفوري.



