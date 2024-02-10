السفن اليونانية قلقة من العقوبات الأمريكية على البترول الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) يُحتمل أن تؤدي العقوبات الأمريكية على الشركات التي تنقل البترول الروسي، إلى زيادة الضغط على الكرملين، لكنها تخاطر بتقويض الجهود الرامية إلى جعل تجارة النفط في البلاد شفافة وخاضعة للمساءلة.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على شركة صغيرة مقرها الإمارات وتُدعى“زينيت سبلاي آند تريدينج دي إم سي سي”، نظراً لأن الشركة استخدمت مزود خدمة أمريكي للمساعدة في نقل البترول، وهو أمر غير مسموح به لأن تكلفة الشحنة تزيد على 60 دولاراً للبرميل، وهذا يعني أنها خرقت سقف الأسعار المحدد من قبل مجموعة السبع.

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قال مالكان يونانيان، إن مثل هذه الإجراءات، التي تأتي على خلفية قواعد أكثر صرامة لإثبات أن تكلفة الشحنات لا تزيد على 60 دولاراً، جعلتهم أكثر حذراً بشأن نقل البترول الروسي، وليس أقل.

وأشاروا إلى مخاطر محتملة في منتصف الرحلة لنقل شحنة من تاجر روسي قد يواجه عقوبات.

معضلة فرض سقف الأسعار

تسلط هذه الإجراءات الضوء على المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاؤهم في فرض سقف الأسعار.

قالت المملكة المتحدة يوم الأربعاء، إن الدول الملتزمة بهذه السياسة تحاول دفع المزيد من البترول الروسي للخروج من“أسطول الظل”، والعودة للجوء إلى مقدمي الخدمات الغربيين مثل المُلاك اليونانيين وشركات التأمين الأوروبية.

في الوقت نفسه، أشارت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً إلى أنها ستستمر في تضييق الخناق بشكل أكبر لتفادي التهرب من سقف الأسعار.

لكن العقوبات تهدد أيضاً بتضييق دائرة الأشخاص التي يمكن لمُلاك السفن الغربيين التعامل معها.

يُذكر أن عدد الناقلات المملوكة لليونان والتي تنقل الخام الروسي تراجع في يناير.

كان انخفاض عدد التجار المرتبطين بروسيا والمستعدين لتقديم شهادات بأن شحناتهم تقل عن سقف الأسعار واحداً من العقبات التي تواجه التعامل مع البراميل الروسية في الأشهر القليلة الماضية.

ومن المتوقع زيادة تلك العقبات عندما تدخل وثائق الشهادة التفصيلية حيز التنفيذ في وقت لاحق من فبراير الجاري.

قلق بين الشركات

تخلق العقوبات التي فُرضت يوم الخميس حالة من انعدام اليقين بشأن الشركات التي قد يتم استهدافها بعد ذلك، وتزيد من القلق بشأن العودة إلى التجارة الروسية.

تشعر الجهات التنظيمية في الغرب بالقلق إزاء استخدام“أسطول الظل”، نظراً لعدم اتضاح نوع التأمين الذي تحمله السفن، ومعايير السلامة المتبعة.

كما أنه يساعد موسكو على التهرب بشكل فعال من سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع لأن البترول الموجود على متنه لا يخضع لقيود سعرية.

تعاملت شركة“زينيت سبلاي آند تريدينج” العام الماضي مع نحو 54 ألف برميل يومياً من الخام الروسي، معظمها جرى بيعه من قبل شركة إنتاج البترول الروسية“زاروبزنفت”، وفقاً لمعهد“كيه إس إي”، الذي يتبع كلية كييف للاقتصاد، ويدعم العقوبات الصارمة على موسكو.