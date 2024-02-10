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تونس: نتطلع لمزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة

2/10/2024 2:17:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

أعربت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية اليوم عن تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع.

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جاءت تصريحات وزيرة المالية التونسية خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي طوكير شاه، حيث بحث الجانبان برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية التونسية.

واستعرضت وزيرة المالية التونسية – خلال اللقاء – أهم المؤشرات التي تعكس صمود البلاد على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية للأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية في العالم وآثارها على الوضع الاقتصادي في تونس.

وأكدت عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ العديد من الإصلاحات القائمة على أساس الأولويات الوطنية، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي و دفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لللبنك الدولي إلتزام البنك بمواصلة مساندة تونس في تحقيق ما تصبو إليه، مشيرا الى أن التنسيق المتواصل من شأنه أن يزيد مستوى التعاون بين الجانبين.

المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107836079

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