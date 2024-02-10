تونس: نتطلع لمزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعربت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية اليوم عن تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع.
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جاءت تصريحات وزيرة المالية التونسية خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي طوكير شاه، حيث بحث الجانبان برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية التونسية.
واستعرضت وزيرة المالية التونسية – خلال اللقاء – أهم المؤشرات التي تعكس صمود البلاد على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية للأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية في العالم وآثارها على الوضع الاقتصادي في تونس.
وأكدت عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ العديد من الإصلاحات القائمة على أساس الأولويات الوطنية، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي و دفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لللبنك الدولي إلتزام البنك بمواصلة مساندة تونس في تحقيق ما تصبو إليه، مشيرا الى أن التنسيق المتواصل من شأنه أن يزيد مستوى التعاون بين الجانبين.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107836079
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