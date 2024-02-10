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28 مليون دولار مساعدات كندية لدعم جهود مكافحة التغيرات المناخية بالفلبين

2/10/2024 2:17:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت كندا عن تقديم مساعدات إنمائية بقيمة 28.15 مليون دولار للفلبين لدعم جهودها في التكيف مع المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة (فيل ستار) الفلبينية، اليوم أنه من هذا المبلغ، ستنفذ مؤسسة فورست في الفلبين مشروعًا بقيمة 8 ملايين دولار لدعم المجتمعات الضعيفة أثناء تخفيفها لتأثير تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

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وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، إن شركة إلينا إنترناشونال ستنفذ مشروعًا بقيمة 12.5 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في ست مقاطعات معرضة للخطر في الفلبين.

وأضاف:“سيركز هذا المشروع على بناء قدرات الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات التي تقودها النساء في مجال التكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها”.


المصدر:

MENAFN10022024000202011048ID1107836078

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