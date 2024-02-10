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التنسيق الفصائلي تستنكر الاعتداء على نقطة للامن وسرقة اسلحة وتدعو لتمتين جبهتنا الداخلية

2/10/2024 2:14:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / استنكرت لجنة
التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الاعتداء على نقطة للامن وسرقة اسلحة وتدعو لتمتين جبهتنا الداخلية.

وجاء بيان لجنة التنسيق الفصائلي بعد ان قامت مجموعه مسلحه بمهاجمة قوه من الشرطة الفلسطينية المتواجده على قبر يوسف وسرقة اسلحتهم والفرار من المكان.

وكان المنفذون يقودون مركبة من نوع كيا سول لون سلفر ،حيث تم الاستيلاء على قطعتين كلاشنكوف ومسدس وجهاز لاسلكي والاجهزة الامنية تشرع بمتابعة الحدث.

وقالت اللجنة في بيانها :"بغضب وقلق شديدين تلقت لجنة التنسيق في محافظة نابلس الحادثة الجبانة التي تمت بالاعتداء على مفرزة حراسة تابعه للأمن الفلسطيني من قبل مجموعه مشبوهة مجرمة ترتدي زي جيش القتل الاسرائيلي بإنتماء واضح منهم لعقيدة جيش الاحتلال وهدفه الاجرامي ضد شعبنا.*

وقالت إن قيام هذه الفئة الضاله بهذا العمل الجبان يستدعي من الكل الفلسطيني رفضه وإعلان تلاحم أبناء شعبنا مع مؤسسته الأمنيّة وعدم السماح لأحد بالعبث في ساحتنا الداخلية كما وتطالب اللجنة تقديم الجناه المجرمين للمحكمة لينالوا العقاب الذي يستحقونه إزاء شنيع فعلتهم.. ونطالب بمحاسبتهم ورفع أي غطاء عنهم وعن عملهم الجبان.

واكدت لجنة التنسيق الفصائلي التفافها التام خلف المؤسسة الأمنيّة في مواجهة أي ظاهرة لخلق الفتن والفوضى
الفلتان الأمني والمجتمعي".


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