التنسيق الفصائلي تستنكر الاعتداء على نقطة للامن وسرقة اسلحة وتدعو لتمتين جبهتنا الداخلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / استنكرت لجنة
التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الاعتداء على نقطة للامن وسرقة اسلحة وتدعو لتمتين جبهتنا الداخلية.
وجاء بيان لجنة التنسيق الفصائلي بعد ان قامت مجموعه مسلحه بمهاجمة قوه من الشرطة الفلسطينية المتواجده على قبر يوسف وسرقة اسلحتهم والفرار من المكان.
وكان المنفذون يقودون مركبة من نوع كيا سول لون سلفر ،حيث تم الاستيلاء على قطعتين كلاشنكوف ومسدس وجهاز لاسلكي والاجهزة الامنية تشرع بمتابعة الحدث.
وقالت اللجنة في بيانها :"بغضب وقلق شديدين تلقت لجنة التنسيق في محافظة نابلس الحادثة الجبانة التي تمت بالاعتداء على مفرزة حراسة تابعه للأمن الفلسطيني من قبل مجموعه مشبوهة مجرمة ترتدي زي جيش القتل الاسرائيلي بإنتماء واضح منهم لعقيدة جيش الاحتلال وهدفه الاجرامي ضد شعبنا.*
وقالت إن قيام هذه الفئة الضاله بهذا العمل الجبان يستدعي من الكل الفلسطيني رفضه وإعلان تلاحم أبناء شعبنا مع مؤسسته الأمنيّة وعدم السماح لأحد بالعبث في ساحتنا الداخلية كما وتطالب اللجنة تقديم الجناه المجرمين للمحكمة لينالوا العقاب الذي يستحقونه إزاء شنيع فعلتهم.. ونطالب بمحاسبتهم ورفع أي غطاء عنهم وعن عملهم الجبان.
واكدت لجنة التنسيق الفصائلي التفافها التام خلف المؤسسة الأمنيّة في مواجهة أي ظاهرة لخلق الفتن والفوضى
الفلتان الأمني والمجتمعي".
MENAFN10022024000205011050ID1107836069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.