شيوخ ووجهاء وشباب عشائر أهل الجبل والرجوب: ثقتنا بمواقف وجهود الملك تعانق السماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء وشباب من عشائر أهل الجبل بمحافظة المفرق، ومن عشيرة الرجوب بمحافظة إربد، وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجميع جهوده ومواقفه المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وعبروا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك وجهوده الوطنية والقومية والعروبية، وأن ثقتهم بقيادتهم الهاشمية الحكيمة تعانق السماء.
وثمنوا، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الجهود التي يبذلها جلالة الملك، إقليميا ودوليا، من أجل نصرة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف العدوان الغاشم على غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
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