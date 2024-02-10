شيوخ ووجهاء وشباب عشائر أهل الجبل والرجوب: ثقتنا بمواقف وجهود الملك تعانق السماء

وثمنوا، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الجهود التي يبذلها جلالة الملك، إقليميا ودوليا، من أجل نصرة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف العدوان الغاشم على غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

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