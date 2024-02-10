Saturday, 10 February 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شيوخ ووجهاء وشباب عشائر أهل الجبل والرجوب: ثقتنا بمواقف وجهود الملك تعانق السماء

2/10/2024 10:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء وشباب من عشائر أهل الجبل بمحافظة المفرق، ومن عشيرة الرجوب بمحافظة إربد، وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجميع جهوده ومواقفه المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وعبروا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك وجهوده الوطنية والقومية والعروبية، وأن ثقتهم بقيادتهم الهاشمية الحكيمة تعانق السماء.

وثمنوا، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الجهود التي يبذلها جلالة الملك، إقليميا ودوليا، من أجل نصرة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف العدوان الغاشم على غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10022024000208011052ID1107835885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث