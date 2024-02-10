مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى إيفرتون

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على إيفرتون 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت بالجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و85.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويمكن أن يفقد مانشستر سيتي الصدارة، في حال فوز ليفربول على بيرنلي في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وهذا الفوز هو السادس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والسادس عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

في المقابل باتت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني والتعادل في خمس علما بأنه تم خصم 10 نثاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد اللعب امالي النظيف.

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