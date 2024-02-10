مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى إيفرتون

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على إيفرتون 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت بالجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.
ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و85.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.
ويمكن أن يفقد مانشستر سيتي الصدارة، في حال فوز ليفربول على بيرنلي في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
وهذا الفوز هو السادس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والسادس عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.
في المقابل باتت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني والتعادل في خمس علما بأنه تم خصم 10 نثاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد اللعب امالي النظيف.
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