التشكيلة الأساسية لقمة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا



أعلن مدرب منتخب قطر الإسباني ماركيث لوبيث، والمدير الفني للأردن، المغربي الحسين عموتة، عن تشكيلتي منتخبيهما لخوض نهائي كأس أمم آسيا مساء اليوم السبت.

وقرر لوبيث الدفع بالأسماء التالية:

مشعل برشم - محمد وعد - المهدي علي - لوكاس - طارق سلمان - جاسم جابر - أحمد فتحي - أكرم عفيف - حسن الهيدوس - يوسف عبد الرزاق - المعز علي.

في حين اعتمد عموتة على التشكيلة التالية:

يزيد أبو ليلى - سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب - محمود المرضي - نور الروابدة - الرشدان - حسان الحداد - علي علوان - يزن النعيمات

- موسى التعمري.

ويتطلع منتخب قطر إلى أن يصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز