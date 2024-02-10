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التشكيلة الأساسية لقمة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

2/10/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مدرب منتخب قطر الإسباني ماركيث لوبيث، والمدير الفني للأردن، المغربي الحسين عموتة، عن تشكيلتي منتخبيهما لخوض نهائي كأس أمم آسيا مساء اليوم السبت.

وقرر لوبيث الدفع بالأسماء التالية:

مشعل برشم - محمد وعد - المهدي علي - لوكاس - طارق سلمان - جاسم جابر - أحمد فتحي - أكرم عفيف - حسن الهيدوس - يوسف عبد الرزاق - المعز علي.

في حين اعتمد عموتة على التشكيلة التالية:

يزيد أبو ليلى - سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب - محمود المرضي - نور الروابدة - الرشدان - حسان الحداد - علي علوان - يزن النعيمات
- موسى التعمري.

ويتطلع منتخب قطر إلى أن يصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.


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