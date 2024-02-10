Saturday, 10 February 2024 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية تطلق الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت

2/10/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أكثر أمناً لأطفالنا"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن.


وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع للتصدي للتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب توعية الأطفال بتحديات العالم الرقمي، وكيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، والتأثيرات السلبية للتنمر الإلكتروني ومكافحة القرصنة الإلكترونية.


وتتضمن الحملة نشر التوعية عبر الشاشات الإلكترونية بالمطارات ومنافذ الدولة، ومحطات الوقود، وشاشات الصراف الآلي، والمدن الترفيهية والسياحية، بالإضافة إلى نشر المطبوعات والإعلانات التثقيفية الخاصة بالحملة، ومنظومة الإبلاغ الذكية لحماية الطفل عبر قنوات البث المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتيح وسائل عدة للإبلاغ عن حوادث الأطفال المختلفة، ومنها الخط الساخن على الرقم (116111)، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية لحماية الطفل ()، والبريد الإلكتروني (...)، وتطبيق (حمايتي)، والاتصال للحالات الطارئة على الرقم (999).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10022024000110011019ID1107835871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث