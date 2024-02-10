الداخلية تطلق الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أكثر أمناً لأطفالنا"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن.



وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع للتصدي للتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب توعية الأطفال بتحديات العالم الرقمي، وكيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، والتأثيرات السلبية للتنمر الإلكتروني ومكافحة القرصنة الإلكترونية.





وتتضمن الحملة نشر التوعية عبر الشاشات الإلكترونية بالمطارات ومنافذ الدولة، ومحطات الوقود، وشاشات الصراف الآلي، والمدن الترفيهية والسياحية، بالإضافة إلى نشر المطبوعات والإعلانات التثقيفية الخاصة بالحملة، ومنظومة الإبلاغ الذكية لحماية الطفل عبر قنوات البث المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتيح وسائل عدة للإبلاغ عن حوادث الأطفال المختلفة، ومنها الخط الساخن على الرقم (116111)، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية لحماية الطفل ()، والبريد الإلكتروني (...)، وتطبيق (حمايتي)، والاتصال للحالات الطارئة على الرقم (999).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز