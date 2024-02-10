«السومبريرو» على رأس أبو الهول وأهرامات المكسيك في الجيزة أطرف التعليقات على زلة لسان بايدن

مصر والمكسيك مفصولتان بآلاف الأميال من المحيط والصحراء، مع لغات ومأكولات وسياسات وثقافات مختلفة تمامًا، إلا أن حس الفكاهة دائما رابط وثيق بين الشعبين، وعندما قام مواطنون في كلتا البلدين بقراءة الأخبار صباح الجمعة، توحد بعضهم وراء شعور مشترك بالدهشة مستدعيين قدراتهم الفكاهية تجاه زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي مؤتمر صحفي مثير للجدل ليلة الخميس، الذي كان يهدف إلى الدفاع عن قدراته العقلية من الناقدين، أشار بايدن عن طريق الخطأ إلى الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك". وجاء هذا التعليق، الذي جاء بعد ساعات من إصدار نتائج تقرير حول تعامل بايدن مع وثائق سرية، ليثير جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي في كلتا البلدين.

ونشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تقريراً حول ردود الأفعال المكسيكية والمصرية على زلة لسان بايدن، على منصة

"X"، حيث اتخذ بعض المكسيكيين نهجًا خفيف الظل تجاه هذا الخطأ، حيث قاموا بمشاركة صور لعلم المكسيك مع نسرها الذي يأكل الثعابين محلَّقًا مكان نسر صلاح الدين من شعار مصر، وبالمثل، كما وضعوا غطاء رأس «السومبريرو» المكسيكي الشهير على رأس أبو الهول، وفي المقابل قام بعض المصريين بمشاركة صور لنسر المكسيك على علم مصر، وأحدهم كتب تعليقًا يقول: "حياة طويلة للجمهورية العربية المكسيكية". وقال أحد المستخدمين في مدينة المكسيك: "لنكن صادقين، الدمج بين علمي المكسيك ومصر يبدو حقًا رائعًا".

ذهب بعض مستخدمي "إكس" إلى مدى أبعد، حيث قاموا بمشاركة صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمعابد همايا، تظهر في الكثبان الرملية بالقرب من الأهرامات، أو بائعين مكسيكيين يرتدون السومبريرو في الجيزة. وقال أحد مستخدمي "إكس": "لديهما كلتاهما أهرامات. يمكن لأي شخص أن يرتبك. أنا في الـ 65 من عمري وتقريبًا يوميًا أرتبك ويختلط علي الأمر بين سيارتي وأخرى من نفس اللون".

ولكن لم يرى جميع المصريين الجانب المضحك للفتة بايدن. عبَّر العديد من المستخدمين عن استغرابهم من هذا الخطأ وغضبهم من الرئيس، وقام البعض باستغلال هذه اللحظة لانتقاده بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الحرب في غزة.

وكان الخطأ يوم الخميس هو آخر سلسلة من أخطاء قام بها بايدن عندما تحدث عن قادة العالم، وزاد من شكوك حول ذاكرة ولياقته العقلية، حيث تحدث في وقت سابق من الأسبوع عن مناقشته لأحداث اقتحام الكابيتول في 2021 مع المستشار الألماني السابق هلموت كول الذي استقال من رئاسة الحكومة في عام 1998 وتوفي في عام 2017، وخلال خطاب حملته الانتخابية الأخيرة في نيفادا، ارتبك بيدن بين الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران الذي توفي في عام 1996 والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

منافسه المحتمل من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، قام أيضًا بالخلط بين الأسماء، حيث ارتبك مؤخرًا بين خصمته نيكي هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

ولم يترك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الفرصة دون استغلال، فنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به «تروث سوشيال»، صورة يتهكم فيها على منافشه جو بايدن، تظهر فيها غزة ويحدها من الغرب المكسيك.

























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