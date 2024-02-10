محمد بن راشد يهنئ الصين بعام التنين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بالعام الصيني الجديد "عام التنين".

وقال سموه عبر منصة «إكس» في تدوينة باللغة الصينية: «اليوم، 10 فبراير 2024 هو العام القمري الصيني الجديد، إيذاناً ببداية عام التنين»، معرباً سموه عن خالص تحياته لجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف

سموه: «ترمز هذه السنة الميمونة إلى القوة والازدهار والحظ السعيد، نريد لهذا البلد الاستثنائي، بتراثه الثقافي المتنوع، ونفوذه السياسي القوي، ومساهماته الاقتصادية والفكرية الكبيرة للعالم، أن يستمر في النمو والنجاح».

وتابع سموه: «نتمنى للمجتمع الصيني وملايين الصينيين حول العالم السعادة والصحة في العام الجديد. أتمنى لهم التوفيق».

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