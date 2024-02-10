المستشار الألماني يطالب إسرائيل بتوخي معايير القانون الدولي في الحرب على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالب المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل بتوخي القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة،
وردا على سؤال عن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، قال شولتس في العاصمة الأمريكية واشنطن الجمعة:" يجب أن تتوافق طريق إدارة الحرب مع المعايير التي تضعها إسرائيل لنفسها، وكذلك مع ما يتطلبه القانون الدولي".
وقال نتنياهو: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس في ظل بقاء أربع كتائب للحركة في رفح"، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس، وذكر البيان أن الخطط التي ستطرحها القيادة العسكرية على الحكومة، يجب أن تتضمن أيضا إجلاء المدنيين في رفح.
تجدر الإشارة إلى أن شن عملية عسكرية في رفح التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، يمثل مشكلة كبيرة إذ إن هذه المدينة التي كان يقطنها حوالي 300,000 شخص قبل الحرب، صارت تؤوي حاليا 3ر1 مليون شخص غالبيتهم فروا من المعارك من أجزاء أخرى من القطاع غزة إلى هناك وبعضهم نزح بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10022024000110011019ID1107835859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.