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المستشار الألماني يطالب إسرائيل بتوخي معايير القانون الدولي في الحرب على غزة

2/10/2024 9:16:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل بتوخي القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة،
وردا على سؤال عن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، قال شولتس في العاصمة الأمريكية واشنطن الجمعة:" يجب أن تتوافق طريق إدارة الحرب مع المعايير التي تضعها إسرائيل لنفسها، وكذلك مع ما يتطلبه القانون الدولي".

وقال نتنياهو: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس في ظل بقاء أربع كتائب للحركة في رفح"، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس، وذكر البيان أن الخطط التي ستطرحها القيادة العسكرية على الحكومة، يجب أن تتضمن أيضا إجلاء المدنيين في رفح.

تجدر الإشارة إلى أن شن عملية عسكرية في رفح التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، يمثل مشكلة كبيرة إذ إن هذه المدينة التي كان يقطنها حوالي 300,000 شخص قبل الحرب، صارت تؤوي حاليا 3ر1 مليون شخص غالبيتهم فروا من المعارك من أجزاء أخرى من القطاع غزة إلى هناك وبعضهم نزح بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.


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