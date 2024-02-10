رفح في مرمى النيران الاسرائيلية ومصر تأمل بالتوصل لهدنة

في حين تصوب إسرائيل نيرانها باتجاه مدينة رفح المكتظة بمئات الآلاف من الفلسطينين،

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم السبت ، أن الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة في غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن الوزير شكري قوله

في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير خارجية بلغاريا ماريا جابرييل التي تزور القاهرة حاليا

،

إن "المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب"، مجددا المطالبة بـ "وقف إطلاق النار الفوري في غزة"

وأضاف أن "التطورات في رفح تنذر بمزيد من التدهور في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

بدورها ، أكدت الوزيرة البلغارية أن مصر دولة محورية وشريك استراتيجي بالمنطقة ، مشيرة إلى أنهم يهدفون

إلى التعاون مع مصر لتقديم حلول للقضايا الدولية.

وأضافت جابرييل :"نركز على تكثيف التعاون بين البلدين في المجال العسكري، مشيرة إلى السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلغاريا.

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هدفه المقبل في الحرب التي أعلنها على حركة حماس قبل أكثر من أربعة أشهر ووجه بوصلة عملياته العسكرية صوب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية من مغبة الإقدام على هذه الخطوة.

فمدينة رفح التي نزح إليها أكثر من مليون شخص منذ بدء الحرب الإسرائيلية والتي باتت مكتظة بخمسة أمثال طاقتها الاستيعابية هي آخر نقطة في القطاع ذهب إليها النازحون تحت نير الجيش الإسرائيلي، ليحيا الكثيرون منهم ظروفا مأساوية في خيام يحاصرهم فيها الجوع والبرد والأمراض.

وفي ظل هذه المعطيات، صدرت العديد من التحذيرات الدولية، من وضع "كارثي" حال اقتحمت إسرائيل رفح. وفي أحدث تحذير قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أمس الجمعة: "يوجد 4ر1 مليون فلسطيني حاليا في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه يواجهون المجاعة... التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق، وستكون لها عواقب كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب بالفعل والخسارة المدنية لا تحتمل".

ولكن نتانياهو رأى أنه "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس في ظل بقاء أربع كتائب للحركة في رفح"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الجمعة.

وفي ظل الانتقادات الدولية المتصاعدة والتحذير من تداعيات مثل هذه العملية، تطرق البيان الإسرائيلي إلى جزئية المدنيين الموجودين في المدينة من خلال الحديث عن ضرورة إجلائهم من مناطق القتال قبل اقتحام رفح بريا. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوعز للجيش والأجهزة الأمنية بعرض "خطة مزدوجة" على مجلس الحرب لإجلاء السكان وتفكيك كتائب حماس.

وفي أول رد فعل على بيان نتانياهو، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها، معتبرة أن "ذلك يشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

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