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الرباع السوري معن أسعد يحرز ذهبية آسيا ويتأهل إلى أولمبياد باريس

2/10/2024 9:16:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل الرباع السوري معن أسعد إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه السبت بذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال لوزن 109 كلغ التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ونال أسعد (30 عاماً) ذهبية النتر برفعه 252 كلغ وفضية الخطف برفع 192 كلغ، وذهبية المجموعة 444 كلغ، محطماً الرقم القياسي الآسيوي.

وهذا لقب أول بطولة آسيوية في مسيرة أسعد، المتوّج بذهبيات سابقاً في دورة الألعاب العربية وألعاب البحر المتوسط.

وكان أسعد قد أحرز الميدالية البرونزية الوحيدة لسوريا في أولمبياد طوكيو صيف عام 2021 بوزن +109 كلغ، بمجموعة قدرها 424 كلغ.

وانسحب أسعد من دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغجو الصينية بسبب الاصابة، وذلك بعد تواجده في بطولة العالم في السعودية دون أن يشارك بسبب آلام في الكتف.

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