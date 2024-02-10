طقس الإمارات غداَ.. أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد

غير مستقر يصبح غائما جزئيا إلى غائم

مع

بعض السحب الركامية و سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س .. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 40 :13 والمد الثاني عند الساعة 28 :03 .. والجزر الأول عند الساعة 54 :20 والجزر الثاني عند الساعة11: 08

فى بحر عمان الموج

متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند 10:27 والمد الثاني عند الساعة 23:21 ..والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة33 :05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة



الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



23

15

85

45

دبي





23

17

85

35

الشارقة



24

14

85

40

عجمان



23

15

85

35

أم القيوين



24

13

85

40

رأس الخيمة



25

14

90

45

الفجيرة



23

18

75

50

العـين



25

13

85

25

ليوا



24

15

80

35

الرويس



21

13

80

30

السلع



22

13

85

30

دلـمـا



22

18

85

45

طنب الكبرى



23

19



90

40

طنب الصغرى



23

19



90

40

أبو موسى



23

19



85

35.





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