بناء ثلاث تحالفات محلية ضمن مشروع تعزيز المواطنة النشطة من خلال قيادة تنموية محلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / تنفذ جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر CDCE-I
مشروعها الجديد "تعزيز المواطنة النشطة من خلال قيادة تنموية محليةP-Active -
" والذي يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء المشروع للعمل كمحفزين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم، والمساهمة في وضع حلول قاعدية لتحديات مجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية لتعزيز التنمية المجتمعية التشاركية على المستوى المحلي والمستوى الوطني ذي الصلة بأهداف التنمية المستدامة وتحسين بيئة المساءلة والمناصرة. تمهيدا لتنفيذ مجموعة من التدخلات من خلال الشركاء والمجموعات القاعدية ممثلة بالمجالس المحلية الشبابية، ولجان المساءلة المجتمعية، والمجموعات الشبابيةالنشطة.
وكمحطة انطلاق فعلي للمشروع، قامت الجمعية ببناء ثلاث تحالفات محلية في جنوب الضفة الغربية (شمال وجنوب الخليل وبيت لحم) تأتي هذه الخطوة بهدف بناء شراكة استراتيجية مع شركاء المشروع الرئيسيين، حيث يضم كل تحالف محلي 6 شركاء وهم: جمعية التنمية المجتمعية، الشريك الرئيسي، 4 مجموعات قاعدية في كل تجمع جغرافي مستهدف وذلك لتوسيع نطاق التأثير الافقي لأنشطةوفعاليات المشروع.
وقد اوضحت وثيقة التحالف الأدوار والمسؤوليات للأطراف الشريكة، إطار التعاون، وتعكس التزام الشركاء والشراكة الفعّالة. حيث تعتبر هذه الوثيقة إطارًا ناظما للتعاون المستقبلي وتعزز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف المشروع وتعزيز المواطنة النشطة في المناطق المستهدفة. ويجري الترتيب لتنفيذ مجموعة من الاجتماعات والجلسات الخاصة بالتحالفات لتحقيق أهداف المشروع من خلال شراكات حقيقية تركز على ضمان تنفيذ منهجيات المشروع الأساسية وهي النهج التصاعدي والمناطقية والبناء على الحاجة.
وقد لاقت خطوة تشكيل تحالفات محلية مع الشركاء الرئيسين الثلاثة والاثني عشر مجموعة قاعدية استحسان جميع الاطراف لتضمنها رؤية مستقبلية واضحة مبنية على منهجية محددة المعالم معربين عن أملهم بسير أنشطة المشروع وفق ما هو مخطط لها.
في هذا السياق، أعرب مدير المشروع، خالد شناعة، عن بالغ سروره للتقدم التي تم تحقيقه في بناء التحالفات. وقد أشاد بالتعاون الفعّال الذي شهدته هذه الخطوة، معتبرا ذلك نتيجة لإيمان جميع الاطراف المشاركة، كما أكد على أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع في القضايا ذات الصلة بالشأن العام، وخاصة في سياق تعزيز المواطنة النشطة في فلسطين.
يذكر أن المشروع الذي تبلغ مدته 36 شهرا ينفذ في ثلاث تجمعات جغرافية وهي بيت لحم وشمال الخليل وجنوب الخليل ويتضمنالعديد من الأنشطة مثل بناء القدرات الفردية والمؤسساتية، قياس الاحتياجات المجتمعية، تصميم وتنفيذ تدخلات على مستويات متعددة وربط التنمية المحلية بأهداف التنمية المستدامة SDGs.
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