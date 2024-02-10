بناء ثلاث تحالفات محلية ضمن مشروع تعزيز المواطنة النشطة من خلال قيادة تنموية محلية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تنفذ جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر CDCE-Iمشروعها الجديد "تعزيز المواطنة النشطة من خلال قيادة تنموية محليةP-Active -" والذي يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء المشروع للعمل كمحفزين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم، والمساهمة في وضع حلول قاعدية لتحديات مجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية لتعزيز التنمية المجتمعية التشاركية على المستوى المحلي والمستوى الوطني ذي الصلة بأهداف التنمية المستدامة وتحسين بيئة المساءلة والمناصرة. تمهيدا لتنفيذ مجموعة من التدخلات من خلال الشركاء والمجموعات القاعدية ممثلة بالمجالس المحلية الشبابية، ولجان المساءلة المجتمعية، والمجموعات الشبابيةالنشطة.

وكمحطة انطلاق فعلي للمشروع، قامت الجمعية ببناء ثلاث تحالفات محلية في جنوب الضفة الغربية (شمال وجنوب الخليل وبيت لحم) تأتي هذه الخطوة بهدف بناء شراكة استراتيجية مع شركاء المشروع الرئيسيين، حيث يضم كل تحالف محلي 6 شركاء وهم: جمعية التنمية المجتمعية، الشريك الرئيسي، 4 مجموعات قاعدية في كل تجمع جغرافي مستهدف وذلك لتوسيع نطاق التأثير الافقي لأنشطةوفعاليات المشروع.

وقد اوضحت وثيقة التحالف الأدوار والمسؤوليات للأطراف الشريكة، إطار التعاون، وتعكس التزام الشركاء والشراكة الفعّالة. حيث تعتبر هذه الوثيقة إطارًا ناظما للتعاون المستقبلي وتعزز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف المشروع وتعزيز المواطنة النشطة في المناطق المستهدفة. ويجري الترتيب لتنفيذ مجموعة من الاجتماعات والجلسات الخاصة بالتحالفات لتحقيق أهداف المشروع من خلال شراكات حقيقية تركز على ضمان تنفيذ منهجيات المشروع الأساسية وهي النهج التصاعدي والمناطقية والبناء على الحاجة.

وقد لاقت خطوة تشكيل تحالفات محلية مع الشركاء الرئيسين الثلاثة والاثني عشر مجموعة قاعدية استحسان جميع الاطراف لتضمنها رؤية مستقبلية واضحة مبنية على منهجية محددة المعالم معربين عن أملهم بسير أنشطة المشروع وفق ما هو مخطط لها.



في هذا السياق، أعرب مدير المشروع، خالد شناعة، عن بالغ سروره للتقدم التي تم تحقيقه في بناء التحالفات. وقد أشاد بالتعاون الفعّال الذي شهدته هذه الخطوة، معتبرا ذلك نتيجة لإيمان جميع الاطراف المشاركة، كما أكد على أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع في القضايا ذات الصلة بالشأن العام، وخاصة في سياق تعزيز المواطنة النشطة في فلسطين.

يذكر أن المشروع الذي تبلغ مدته 36 شهرا ينفذ في ثلاث تجمعات جغرافية وهي بيت لحم وشمال الخليل وجنوب الخليل ويتضمنالعديد من الأنشطة مثل بناء القدرات الفردية والمؤسساتية، قياس الاحتياجات المجتمعية، تصميم وتنفيذ تدخلات على مستويات متعددة وربط التنمية المحلية بأهداف التنمية المستدامة SDGs.