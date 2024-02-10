القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين بالبحر الأحمر

القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين بالبحر الأحمر
التاريخ
2/10/2024 9:07:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها هاجمت أمس زورقين مسيرين، و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر.
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