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مطور شات جي بي تي يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي

2/10/2024 8:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستضيف دبي القمة العالمية للحكومات من 12 إلى 14 فبراير (شباط)، حيث يتصدر الذكاء الاصطناعي النقاشات، مع توقعات بتأثيرات عميقة وتحولات هيكلية في القطاعات الرئيسية، مع حضور أكثر من 100 شخصية من الشركات الذكية الرائدة.
الحضور الذكي
وسوف يحضر القمة العالمية للحكومات أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطور هذا القطاع، للخروج بنتائج استثنائية، تدعم تمكين الحكومات في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.


ومن ضمن الحضور، سوف يشارك كل من سام ألتمان مطور Chat GPT والرئيس التنفيذي لشركة Open AI، ود. يان ليكون نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA وجاك هيدراي الرئيس التنفيذي لـSandboxAQ. واي جي عبداللات الرئيس التنفيذي لشركة Beyond limits و فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "أمازون".
تعزيز دور الحكومات
وستعمل القمة العالمية للحكومات كحلقة وصل لتعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة القطاعات لدفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات، وفق تقرير وكالة الأنباء الإماراتية (وام).


وتضم أجندة القمة العالمية للحكومات حوارات خاصة مع مطوري أبرز برامج الذكاء الاصطناعي، وجلسات نقاشية حول قدرة الحكومات على مواكبة التطور في عصر الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تشكيل أخلاقيات مستقبل هذا القطاع، وطريقها في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.

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