إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في حماس بلبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الهجوم الاستثنائي بصيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان.
وافاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجار في سيارة ببلدة جدرا شمال مدينة صيدا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.
وقال مصدر أمني للجزيرة إن اثنين قتلوا وجرح آخران في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب.
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