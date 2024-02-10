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إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في حماس بلبنان

2/10/2024 8:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الهجوم الاستثنائي بصيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان.

وافاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجار في سيارة ببلدة جدرا شمال مدينة صيدا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.


وقال مصدر أمني للجزيرة إن اثنين قتلوا وجرح آخران في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب.


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