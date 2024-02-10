حماس: استمرار حصار مجمع ناصر الطبي جريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حماس إن استمرار حصار جيش الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جريمة حرب بحق ما تبقى من القطاع الطبي.
وحذرت حماس من مواصلة الاحتلال انتهاك المرافق الصحية المحمية بالقانون الدولي وندعو إلى حماية المجمع ومرافقه.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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