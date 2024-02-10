ستولتنبرغ: على الناتو الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع روسيا تستمر لعقود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يتعين على الحلف الاستعداد لاحتمال حدوث مواجهة تستمر لعقود مع روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم سعي الحلف للحرب مع روسيا.



وحث ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، على ضرورة عمل دول الحلف على "التسلح من أجل مواجهة محتملة قد تستمر لعقود".

وفي السياق ذاته دعا إلى زيادة وتسريع طلبيات شركات الدفاع الأوروبية، لافتا إلى أنه في معايير اقتصاد السوق، يحتاج مصنعو الأسلحة إلى عقود موقعة كي يتمكنوا من زيادة إنتاجهم.



وأضاف ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى استعادة وتوسيع قاعدتنا الصناعية بسرعة حتى نتمكن من زيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وتجديد احتياطياتنا".



وأضاف: "وهذا يعني الانتقال من الإنتاج البطيء في وقت السلم إلى الإنتاج السريع المطلوب في أوقات النزاعات".



كما اعتبر أمين عام الناتو أن "أفضل أنواع الدفاع حاليا هو دعم أوكرانيا والاستثمار في الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي".



في المقابل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقاومان أي محاولات لجر حلف الناتو إلى النزاع في أوكرانيا.



وأشار أيضا إلى أنه "يتعين على دول التحالف ضمان فعالية الدفاع والأمن الجماعي".

RT