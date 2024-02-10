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الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غرب خان يونس

2/10/2024 8:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

هذا وتواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس وتصل إلى بوابته الشمالية.


وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون نتيجة إطلاق النار الكثيف داخل مجمع ناصر الطبي، مشددا على أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل المجمع مهددة.


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