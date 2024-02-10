محمود حميدة يعلن رأيه في إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمود حميدة، خلال تصريحات صحافية على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن رأيه في حملات مقاطعة المهرجانات الفنية تضامنًا مع أحداث غزة، مؤكدًا أن الفنانين داعمين للقضية الفلسطينية بشكل كبير.وقال حميدة،: "أنا رأيي إن توقف المهرجانات خطأ كبير، والعرب بنتظر للمهرجان على أنه عُرس أو فرح، وإذا مات عزيز لدينا ألغينا الفرح وكأن مفيش عمل، لأ المهرجان عمل حقيقي ولا يمكن إلغاؤه، إحنا ممكن منعملش المظاهر الاحتفالية اللي متعودين عليها زي السجادة الحمراء والغناء والرقص والأعلام اللي بتطير في الهواء، لكن العمل لا يُستغنى عنه".



وتابع حميدة: "إحنا مهتمين جدًا بالقضية الفلسطينية وبنبكي دم، بس مافيش في إيدينا حاجة نعملها".



وأضاف أن من أهداف المهرجانات الفنية عالميًا إفادة المنطقة المقامة بها سياحيًا، قائلًا: "أي مهرجان سينمائي أو غيره بيدعم المكان اللي هو فيه سياحيًا، وده من أهداف إقامة المهرجانات في العالم كله، لأن المهرجان بيلفت الأنظار، مع إن الأقصر مش محتاجة هذا النوع من لفت الأنظار، والأقصر أكبر من إن مهرجان يضيف لها".

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