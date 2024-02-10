Saturday, 10 February 2024 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمود حميدة يعلن رأيه في إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث فلسطين

2/10/2024 8:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمود حميدة، خلال تصريحات صحافية على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن رأيه في حملات مقاطعة المهرجانات الفنية تضامنًا مع أحداث غزة، مؤكدًا أن الفنانين داعمين للقضية الفلسطينية بشكل كبير.
وقال حميدة،: "أنا رأيي إن توقف المهرجانات خطأ كبير، والعرب بنتظر للمهرجان على أنه عُرس أو فرح، وإذا مات عزيز لدينا ألغينا الفرح وكأن مفيش عمل، لأ المهرجان عمل حقيقي ولا يمكن إلغاؤه، إحنا ممكن منعملش المظاهر الاحتفالية اللي متعودين عليها زي السجادة الحمراء والغناء والرقص والأعلام اللي بتطير في الهواء، لكن العمل لا يُستغنى عنه".


وتابع حميدة: "إحنا مهتمين جدًا بالقضية الفلسطينية وبنبكي دم، بس مافيش في إيدينا حاجة نعملها".


وأضاف أن من أهداف المهرجانات الفنية عالميًا إفادة المنطقة المقامة بها سياحيًا، قائلًا: "أي مهرجان سينمائي أو غيره بيدعم المكان اللي هو فيه سياحيًا، وده من أهداف إقامة المهرجانات في العالم كله، لأن المهرجان بيلفت الأنظار، مع إن الأقصر مش محتاجة هذا النوع من لفت الأنظار، والأقصر أكبر من إن مهرجان يضيف لها".

لها

MENAFN10022024000208011052ID1107835821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث