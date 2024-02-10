وزير الخارجية المصري: زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة ونحذر من أي تصعيد إضافي .

واضاف :" هناك تكدس للفلسطينيين في مكان محدود وخطورة كبيرة لوضع رفح أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية".



واكد ان هناك اتصالات مستمرة وجهود تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة.

وتابع :"نرفض أي تصفية للقضية الفلسطينية والمفاوضات معقدة وكل طرف يريد تحقيق أكبر قدر من مصالحه"