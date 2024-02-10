وزير الخارجية المصري: زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة ونحذر من أي تصعيد إضافي .
واضاف :" هناك تكدس للفلسطينيين في مكان محدود وخطورة كبيرة لوضع رفح أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية".
واكد ان هناك اتصالات مستمرة وجهود تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة.
وتابع :"نرفض أي تصفية للقضية الفلسطينية والمفاوضات معقدة وكل طرف يريد تحقيق أكبر قدر من مصالحه"
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