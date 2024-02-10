إيران تعيد 20 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي إلى بلادهم

وتجمع محافظة خراسان رضوي، حدود مشتركة بطول 531 كم مع تركمانستان من الشمال والشمال الشرقي، وحدود مشتركة بطول 302 كم مع أفغانستان من الشرق.

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