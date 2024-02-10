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إيران تعيد 20 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي إلى بلادهم

2/10/2024 8:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة خراسان رضوي، العميد مجيد شجاع، أنه تمت إعادة 20 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي إلى بلادهم عبر حدود منطقة دوغارون في المحافظة.
وقال شجاع اليوم السبت: "من أجل التعامل مع الوجود غير القانوني للمواطنين الأجانب في البلاد، تم التعرف على هؤلاء الأشخاص في الشهر الماضي وتم تسليمهم إلى ممثل أفغانستان عبر حدود دوغارون".


وأكد: "يجب على الرعايا الأجانب دخول البلاد عبر البوابات الرسمية والقانونية وإلا سيتم التعامل معهم بحسم".


وتجمع محافظة خراسان رضوي، حدود مشتركة بطول 531 كم مع تركمانستان من الشمال والشمال الشرقي، وحدود مشتركة بطول 302 كم مع أفغانستان من الشرق.

RT

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