إيران تعيد 20 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي إلى بلادهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة خراسان رضوي، العميد مجيد شجاع، أنه تمت إعادة 20 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي إلى بلادهم عبر حدود منطقة دوغارون في المحافظة.
وقال شجاع اليوم السبت: "من أجل التعامل مع الوجود غير القانوني للمواطنين الأجانب في البلاد، تم التعرف على هؤلاء الأشخاص في الشهر الماضي وتم تسليمهم إلى ممثل أفغانستان عبر حدود دوغارون".
وأكد: "يجب على الرعايا الأجانب دخول البلاد عبر البوابات الرسمية والقانونية وإلا سيتم التعامل معهم بحسم".
وتجمع محافظة خراسان رضوي، حدود مشتركة بطول 531 كم مع تركمانستان من الشمال والشمال الشرقي، وحدود مشتركة بطول 302 كم مع أفغانستان من الشرق.
RT
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