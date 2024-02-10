الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28064

الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28064
التاريخ
2/10/2024 8:09:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و152 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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