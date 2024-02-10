مقتل أكثر من 20 شخصاً فى هجمات إسرائيلية على رفح

شنت القوات الإسرائيلية هجمات جوية على رفح، بجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، اليوم السبت، طبقا لما ذكره أفراد طبيون في المنطقة.

وأكد رئيس بلدية رفح، محمد الصوفي حصيلة القتلى.

وجاءت الهجمات، وسط تحذيرات متكررة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى تتعاطف مع إسرائيل، ضد العمليات العسكرية في المنطقة.

يشار إلى أن حوالي نصف سكان قطاع غزة فروا إلى المدينة وضواحيها.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا مركبة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، التابع لشرطة حماس ونائبه، حسب مصادر الشرطة في قطاع غزة. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للحصول على معلومات.

ولم تكن التقارير هي الأولى بشأن هجمات في رفح. وطبقا لشهود عيان، هاجم الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، قواعد لحماس، في المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن هجمات اليوم السبت يبدو أنها أكثر كثافة حتى الآن.

ومدينة "رفح" تقع بشكل مباشر على الحدود مع مصر وهي المدينة الوحيدة في قطاع غزة، التي مازالت تحت سيطرة حماس.

ولم تدخل القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي بعد المدينة. وأعرب الصوفي عن قلقه بشأن تقدم الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن أي عملية عسكرية في المدينة، التي يعيش فيها أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني، ستؤدي إلى مجزرة وحمام دم.

وأمر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو الجيش بالاستعداد لهجوم على رفح، مشيرا إلى أن أربع كتائب لحركة حماس، لا تزال صامدة هناك. وقال الصوفي إن الجيش الإسرائيلي يتعين أن يخطط لإجلاء المدنيين من المنطقة.





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