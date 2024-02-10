لماذا رفض الحكم المغربي رضوان جيد إدارة لقاء جنوب إفريقيا والكونغو في كأس إفريقيا؟



رفض الحكم المغربي رضوان جيد بشكل مفاجئ، إدارة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وأسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرضوان جيد في وقت سابق، مهمة قيادة مواجهة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية التي ستقام مساء اليوم السبت، قبل أن يرفض الحكم المغربي إدارة المباراة ويعين مسؤولو "الكاف"، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بدلا منه.

وأصدر "الكاف" بيانا رسميا، أكد خلاله أن جيد، اعتذر لأسباب صحية.

ولكن وسائل إعلام مغربية، كشفت أن جيد رفض قيادة مباراة الترتيب بعدما كان يطمح لقيادة المباراة النهائية.

وأضافت أن الحكم المغربي البالغ عمره 44 عاما والذي يقترب من الاعتزال، شعر أن لجنة التحكيم التابعة لـ"الكاف" لا تعامله بشكل مثالي، إذ كانت قد استبعدته من حكام الساحة بمونديال قطر وأبقته في غرفة تقنية الفيديو (الفار)، كما حرمته من إدارة

المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت التقارير أن جيد استشاط غضبا لعدم اقتناعه بدواعي حرمانه من قيادة لقاء النهائي بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، قبل أن يعتذر عن قيادة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم التابعة لـ"الكاف"، اختارت الحكم الموريتاني الشاب دحان بيده (32 عاما)، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا والذي سيجمع غدا الأحد بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري.

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