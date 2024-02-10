مصادر أمنية: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية في لبنان

مصادر أمنية: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية في لبنان
التاريخ
2/10/2024 8:00:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت أربعة مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة
حماس نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية.
وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين.
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