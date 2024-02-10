مصادر أمنية: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية في لبنان

أكدت أربعة مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة

حماس نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين.





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