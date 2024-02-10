كنز ذهبي عمره 3000 عام من خارج كوكب الأرض

كشف تحليل جديد أجراه علماء على بعض القطع الأثرية المكتشفة في بلدة Villena الإسبانية، أن الكنز الذهبي الذي يبلغ عمره 3000 يحتوي على مجوهرات مصنوعة من معادن من "خارج كوكب الأرض".

وفي التفاصيل أجرى علماء من إسبانيا والمملكة العربية السعودية، تحليلاً جديداً لكنز فيلينا المكون من 59 قطعة مطلية بالذهب تم العثور عليها في عام 1963، ووجدوا أن قطعتين تحتويان على حديد نيزكي. وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والحديد النيزكي هو بقايا حجر كوكبي قادم من الكون السحيق.



ووجد العلماء أن القبعة والسوار المطليان بالذهب، يحتويان على مادة أولية من نيزك اصطدم بالأرض قبل مليون عام، وفقًا لتقديرات الفريق.

وأوضحت الدراسة أن الحديد النيزكي يوجد في أنواع معينة من النيازك الصخرية، ويتكون بشكل رئيسي من السيليكات - وهو ملح مصنوع من السيليكون والأكسجين.

وكتب الباحثون: "نظراً لأنها تأتي من الفضاء الخارجي، فهي تتكون من سبيكة حديد ونيكل مع تركيبة نيكل متغيرة تزيد عن خمسة بالمائة من الوزن، كما أنها تحتوي على عناصر كيميائية ثانوية، ويعد الكوبالت أحد أهم العناصر."

ويقول العلماء إن استخدام النيازك المتساقطة في تشكيل الأشياء، كان ممارسة شائعة منذ آلاف السنين، حيث تم العثور على قطعة أثرية مماثلة في مقبرة توت عنخ آمون.

وبحسب العلماء فإن القبعة والسوار يحتويان على حديد نيزكي، حيث تتكون القبعة من 5.5% من المادة والسوار 2.8% فقط.

ويشار إلى أن كنز فيلينا تم اكتشافه في شبه الجزيرة الأيبيرية، من قبل عالم الآثار خوسيه ماريا سولير في ديسمبر 1963، بينما كان هو وفريقه ينقبون في قاع نهر جاف يسمى "رامبلا ديل باناديرو" - على بعد حوالي سبعة أميال من المدينة.

ويضم الكنز المكتشف 11 وعاءً و3 زجاجات و28 سوارًا. وتم صنع حوالي 90 % مننها من الذهب عيار 23.5 قيراطًا.

