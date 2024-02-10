للمرة الأولى.. نهائي كأس مصر يقام في دولة عربية

سيُقام نهائي كأس مصر لكرة القدم للمرّة الأولى خارج البلاد، بين الغريمين الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، بحسب ما كشف عامر حسين عضو مجلس الادارة الاتحاد المصري والمشرف العام على لجنة المسابقات.

وقال حسين في تصريح لقناة "أون تايم سبورتس" الجمعة "طُلب مني تعديل الجدول ووضع تصوّر لمباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في 8 مارس"، بدلاً من الموعد السابق في 13 مارس، موضحاً ان الدولة المضيفة للمباراة ستكون "السعودية".

وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على انبي 3-0.

وكان اتحاد الكرة تلقى عرضاً لإقامة النهائي لأول مرة خارج البلاد وبالتحديد في السعودية. أحال الملف لوزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية من قيادات الدولة، علماً أن النهائي يشهد حضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.

ووافق الاتحاد على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

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