الغضب على ميسي يتصاعد.. الصين تلغي وديتين للأرجنتين في هونغ كونغ

أعلنت الصين الجمعة والسبت تخليها عن استضافة مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين، بطل العالم في كرة القدم، بعد ضجّة أثيرت حول غياب وسلوك النجم ليونيل ميسي خلال مباراة في هونغ كونغ.

وكان منتخب الأرجنتين أعلن عن جولة في البلد الآسيوي بين 18 و26 مارس، يلتقي فيها نيجيريا في مدينة هانغجو (شرق) وساحل العاج في بكين.

وتعوّل الأرجنتين كثيراً على السوق الآسيوي، في يونيو 2023، خاضت ودية في بكين خلال زيارة أسفرت عن عقود مربحة مع الشركات المحلية.

لكن الجدل تجاه ميسي (36 عاماً) الذي كان يحظى بشعبية كبرى في البلاد، تضاعف في الأيام الماضية.

أثار أفضل لاعب في العالم ثماني مرات وفريقه إنتر ميامي الأميركي غضب الجماهير، عندما ظلّ على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى570 يورو لرؤية ميسي، "عوِّضونا!"، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

لكن عندما لعب النجم الأرجنتيني 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني الأربعاء، زاد السخط في الصين.

وأشار اتحاد كرة القدم في بكين السبت انه بعد طلب المشجعين معلومات حول مباراة ليونيل ميسي "لا تخطّط بكين، في الوقت الحالي، لتنظيم المباراة التي كان من المقرّر أن يشارك فيها ليونيل ميسي".

وكانت مباراة "ألبي سيليستي" في هانغجو قد ألغيت مساء الجمعة.

أشار مكتب الرياضة في المدينة الكبرى "بالنظر إلى الاسباب التي يعرفها الجميع، وبحسب الجهات المختصة، فان شروط اقامة الحدث ليست قائمة". ودعم رواد موقع ويبو الشهير قرار السلطات الرياضية الصينية.

صفعة مستحقة

قال أحد المتابعين بما يتوافق مع النغمة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي "إذا كان لا يحترم معجبيه الصينيين، لن نسمح له بأخذ سنتين واحد من جيوب الصينيين".

كتب آخر "منحناه حبّنا ويعاملنا بهذه الطريقة. هذه الصفعة (الالغاء) مستحقة".

وأعلنت الشركة التي نظمت اللقاء في هونغ كونغ، "تاتلر آسيا"، الجمعة عن "أسفها العميق" ووعدت أولئك الذين اشتروا التذاكر باسترداد 50% من أموالهم.

وقالت الشركة "الإصابات جزء من كرة القدم ونحن نتفهم ذلك. ومع ذلك، شعرنا بالحزن لأن اللاعبين لم يظهروا الاحترام الكافي للجماهير الحاضرة".

وأضافت متأسفة "طلبنا على الفور من مالكي وإدارة إنتر ميامي حث ميسي على الظهور أمام الجمهور والشرح لهم شخصياً سبب عدم تمكنه من اللعب. لكن ذلك لم يحدث في النهاية".

وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المؤثرة بلهجتها القومية بشكل عام، إلى أن النجم الأرجنتيني أراد الإضرار بسمعة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وكتبت الصحيفة "إحدى النظريات هي أن تصرفات (ميسي) لها دوافع سياسية، حيث أرادت هونغ كونغ تحفيز الاقتصاد من خلال هذا الحدث وأن القوى الخارجية أرادت عمدا إهانة هونغ كونغ بهذا الحادث"، مضيفة "لا يمكن استبعاد هذه الفرضية".

وكانت حكومة هونغ كونغ طلبت توضيحات من منظمي المباراة الذين طلبوا تمويلاً عاماً.

وأعرب اللاعب الأرجنتيني عن أسفه لـ"الحظ السيئ" لعدم تمكنه من اللعب، متمنيا أن يتمكن من العودة مستقبلا الى اللعب في هونغ كونغ.

لكن المستشارة الرئيسية لحكومة هونغ كونغ ريجينا إيب، قالت إنه لا ينبغي أبدًا السماح لليونيل ميسي بالعودة.

وقالت على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "شعب هونغ كونغ يكره ميسي وإنتر ميامي واليد المظلمة التي تقف خلفهم، بسبب الازدراء المتعمد والمدروس الذي ألحق بهونغ كونغ. أكاذيبه ونفاقه يثيرون الاشمئزاز".

وأثارت رسالة اعتذاره تعليقات ساخرة، وقدم البعض ميسي على أنه جندي ياباني إمبراطوري، في إشارة إلى تفضيله المفترض لليابان على الصين. وكتب أحد المستخدمين: "ميسي فظ ومتغطرس جدا، وهو أمر مزعج حقًا".





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