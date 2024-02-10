تاريخ المواجهات بين الأردن وقطر قبل مباراتهما في نهائي كأس آسيا



المشهد الأخير من المسلسل الكروي القاري الطويل والممتع يعرض اليوم السبت على الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش 19:00 بتوقيت الإمارات، بملعب لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس آسيا بين منتخب قطر المضيف ونظيره الأردني.

وتسعى قطر إلى أن تصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

ونجحت أربعة منتخبات حتى الآن في الاحتفاظ بلقبها وهي كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004.

وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

وكان منتخب الأردن بلغ نهائي النسخة الحالية بعد فوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد فيما تخطت قطر عقبة إيران بنتيجة 3-2.

وينحاز تاريخ المواجهات بين الأردن وقطر لصالح "العنابي" قبل النهائي المرتقب بينهما في كأس آسيا.

وخاض الطرفان 17 مواجهة، كانت الغلبة في عشر مباريات للمنتخب القطري، مقابل فوز الأردن في أربع مباريات فقط، بينما خيم التعادل على 3 مواجهات بين المنتخبين.

مواجهات رسمية

جمعت تصفيات كأس آسيا 1984 أول مباراة بين المنتخبين في سبتمبر 1984، وفاز بها منتخب قطر 2-0، ثم التقيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 1986، وفاز الأردن ذهابا 1-0، لكن "العنابي" نجح في تعويض خسارته بالإياب 2-0.

وتواجه المنتخبان في تصفيات كأس العرب الرابعة في يوليو 1985، وفاز المنتخب القطري 2-0، ثم لعبا من جديد بتصفيات كأس العالم 1990، وفاز "العنابي" ذهابا 1-0، وتعادلا في الإياب (1-1)، وكانت المباراتين في عام 1989.

ولعب المنتخبان مجددا في سبتمبر 1998 في كأس العرب السابعة، وفازت قطر 2-0، ثم في أبريل 2000 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

والتقى المنتخبان من جديد في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2006، وفاز المنتخب الأردني ذهابا 1-0، وفازت قطر في الإياب 2-0.

وحقق "النشامى" الفوز الأكبر في تاريخ مبارياته أمام قطر 3-0 في أغسطس 2008 خلال بطولة غرب آسيا، قبل أن يرد "العنابي" الدين لمنافسه في نفس البطولة لكن بعد 6 سنوات في نسخة 2014.

مباريات ودية

بعيدا عن المواجهات الرسمية، لعب المنتخبان 5 مباريات ودية، الأولى كانت في مارس 2008، وفازت قطر 2-1، والثانية في أكتوبر 2012، وانتهت بالتعادل 1-1.

والتقيا في أغسطس 2016، وحققت قطر الفوز 3-2، قبل أن تجدد انتصارها في ديسمبر 2018 بنتيجة 2-0.

والتقى المنتخب القطري ونظيره الأردني وديا قبل انطلاق البطولة الحالية بأسبوع وراء أبواب مغلقة وفاز حينها "النشامى" بنتيجة 2-1.

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