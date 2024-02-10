Saturday, 10 February 2024 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكم عربي لإدارة نهائي كأس إفريقيا

2/10/2024 7:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، اختار الحكم الموريتاني دحان بيده، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن تعيين دحان بيده لقيادة المباراة النهائية للبطولة القارية التي ستجمع بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري بعد غد الأحد، يأتي كتتويج للأداء الممتاز للحكام الموريتانيين خلال البطولة الحالية.

وحظي أداء الحكام الموريتانيين بإشادة واسعة النطاق طوال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية.

وسبق أن أدار دحان بيده صاحب الـ32 عاما مباراتين في النسخة الحالية لكأس إفريقيا، الأولى في دور المجموعات وجمعت بين مصر وموزمبيق، والثانية في الدور ثمن النهائي بين أنغولا وناميبيا.

وكان الحكم الموريتاني الآخر عبد العزيز بوح من بين الحكام الذين أداروا مباريات الدور نصف النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10022024000110011019ID1107835779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث