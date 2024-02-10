حكم عربي لإدارة نهائي كأس إفريقيا



أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، اختار الحكم الموريتاني دحان بيده، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن تعيين دحان بيده لقيادة المباراة النهائية للبطولة القارية التي ستجمع بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري بعد غد الأحد، يأتي كتتويج للأداء الممتاز للحكام الموريتانيين خلال البطولة الحالية.

وحظي أداء الحكام الموريتانيين بإشادة واسعة النطاق طوال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية.

وسبق أن أدار دحان بيده صاحب الـ32 عاما مباراتين في النسخة الحالية لكأس إفريقيا، الأولى في دور المجموعات وجمعت بين مصر وموزمبيق، والثانية في الدور ثمن النهائي بين أنغولا وناميبيا.

وكان الحكم الموريتاني الآخر عبد العزيز بوح من بين الحكام الذين أداروا مباريات الدور نصف النهائي.

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