السعودية تحذّر من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم "العدوان" الإسرائيلي الوحشي على النزوح.
وأكدت المملكة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)
اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً، مجددة مطالبتها بـ "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".
وأضافت "إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".
وأصدر رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتناياهو يوم الجمعة تعليماته إلى قوات الدفاع وقوات الأمن الإسرائيلية بعرض خطط على مجلس الحرب لإخلاء رفح من السكان، والقضاء على كتائب حماس بها.
وقال نتانياهو في بيان:" من المستحيل تحقيق أهداف الحرب، والتى تشمل القضاء على حماس، بينما هناك أربع كتائب لها فى رفح".
وجاء في البيان"أصبح من الواضح أن تتزامن العمليات المكثفة فى رفح مع إجلاء السكان من مناطق القتال".
وكان نتانياهو، قد أعلن يوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح، جنوبي قطاع غزة.
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