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السعودية تحذّر من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة

2/10/2024 7:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم "العدوان" الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت المملكة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)
اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً، مجددة مطالبتها بـ "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وأضافت "إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وأصدر رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتناياهو يوم الجمعة تعليماته إلى قوات الدفاع وقوات الأمن الإسرائيلية بعرض خطط على مجلس الحرب لإخلاء رفح من السكان، والقضاء على كتائب حماس بها.

وقال نتانياهو في بيان:" من المستحيل تحقيق أهداف الحرب، والتى تشمل القضاء على حماس، بينما هناك أربع كتائب لها فى رفح".

وجاء في البيان"أصبح من الواضح أن تتزامن العمليات المكثفة فى رفح مع إجلاء السكان من مناطق القتال".

وكان نتانياهو، قد أعلن يوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح، جنوبي قطاع غزة.

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