الاحتلال يجدد قصفه لعدة بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية والمسيرات غارات على بلدات كونين والخيام ومركبا التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي.
وكان جيش الاحتلال أطلق بعيد منتصف الليل الفائت عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات: الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، وعين الزرقا، والضهيرة، تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية، كما حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل وصولا للنبطية.
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