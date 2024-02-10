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الاحتلال يجدد قصفه لعدة بلدات جنوب لبنان

2/10/2024 7:11:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية والمسيرات غارات على بلدات كونين والخيام ومركبا التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي.

وكان جيش الاحتلال أطلق بعيد منتصف الليل الفائت عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات: الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، وعين الزرقا، والضهيرة، تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية، كما حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل وصولا للنبطية.

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