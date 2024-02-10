الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخرين خلال مواجهات في بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أُصيب شاب، ظهر اليوم السبت، بالرصاص الحي، واُعتقل آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل.
وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر (19 عاما)، بالرصاص الحي في البطن، خلال المواجهات.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قتيبة العلامي، والشاب أحمد اخليل، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، كما اقتحمت منزل الصحفي ايهاب العلامي، وفتشت منزل ذويه.
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