الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخرين خلال مواجهات في بيت أمر

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أُصيب شاب، ظهر اليوم السبت، بالرصاص الحي، واُعتقل آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل.





وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر (19 عاما)، بالرصاص الحي في البطن، خلال المواجهات.





واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قتيبة العلامي، والشاب أحمد اخليل، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، كما اقتحمت منزل الصحفي ايهاب العلامي، وفتشت منزل ذويه.