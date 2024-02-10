الاحتلال يلاحق الرعاة في خربة الفارسية ويحتجز عددا منهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرعاة بالأغوار الشمالية، واحتجزت عددا منهم.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال لاحقت الرعاة شرقي خربة الفارسية واحتجزت أربعة منهم.
وكان مستعمرون في وقت سابق اليوم، شرعوا برعي مواشيهم بمزروعات المواطنين في منطقة نبع غزال في الخربة.
يذكر أن الرعاة في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية يتعرضون لملاحقات واعتداءات شبه يومية من المستعمرين وقوات الاحتلال.
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