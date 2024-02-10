الاحتلال يلاحق الرعاة في خربة الفارسية ويحتجز عددا منهم

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرعاة بالأغوار الشمالية، واحتجزت عددا منهم.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال لاحقت الرعاة شرقي خربة الفارسية واحتجزت أربعة منهم.

وكان مستعمرون في وقت سابق اليوم، شرعوا برعي مواشيهم بمزروعات المواطنين في منطقة نبع غزال في الخربة.

يذكر أن الرعاة في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية يتعرضون لملاحقات واعتداءات شبه يومية من المستعمرين وقوات الاحتلال.